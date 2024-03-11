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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البحريني

3/11/2024 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البحريني في عمّان أحمد بن يوسف الرويعي.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ل م/ ف م/رق
11/03/2024 16:44:29

MENAFN11032024000117011021ID1107962975

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