رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البحريني

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البحريني
التاريخ
3/11/2024 2:38:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البحريني في عمّان أحمد بن يوسف الرويعي.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ل م/ ف م/رق
11/03/2024 16:44:29
MENAFN11032024000117011021ID1107962975
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