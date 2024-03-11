Monday, 11 March 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حوارية في الرمثا حول بناء قدرات الشباب

3/11/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 11 آذار (بترا)- نظم فرع نقابة المهندسين في لواء الرمثا، ندوة حوارية بعنوان "بناء القدرات الشبابية: نحو قيادة فعالة في الأحزاب السياسية"، شارك فيها مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، ورئيس قطاع الشباب في حزب تقدم، الدكتور مجدي حمدان.
وقال رئيس الفرع المهندس أسامة الذيابات، إن عقد الندوة يأتي من باب المسؤولية الملقاة على النقابة كونها تشكل شريحة واسعة من أبناء المجتمع للتوعية بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.
بدوره، أكد الزواهرة، أهمية دور الشباب في تحقيق الإنجازات الوطنية، وضرورة تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار لضمان مستقبل مشرق للأردن.
من جهته، عرض حمدان، لجهود الأحزاب لبناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والتقدم.
--(بترا)
ب و/ن ح/رق
11/03/2024 16:41:24

MENAFN11032024000117011021ID1107962973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث