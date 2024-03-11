حوارية في الرمثا حول بناء قدرات الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 11 آذار (بترا)- نظم فرع نقابة المهندسين في لواء الرمثا، ندوة حوارية بعنوان "بناء القدرات الشبابية: نحو قيادة فعالة في الأحزاب السياسية"، شارك فيها مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، ورئيس قطاع الشباب في حزب تقدم، الدكتور مجدي حمدان.
وقال رئيس الفرع المهندس أسامة الذيابات، إن عقد الندوة يأتي من باب المسؤولية الملقاة على النقابة كونها تشكل شريحة واسعة من أبناء المجتمع للتوعية بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.
بدوره، أكد الزواهرة، أهمية دور الشباب في تحقيق الإنجازات الوطنية، وضرورة تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار لضمان مستقبل مشرق للأردن.
من جهته، عرض حمدان، لجهود الأحزاب لبناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والتقدم.
--(بترا)
ب و/ن ح/رق
11/03/2024 16:41:24
MENAFN11032024000117011021ID1107962973
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