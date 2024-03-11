حوارية في الرمثا حول بناء قدرات الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 11 آذار (بترا)- نظم فرع نقابة المهندسين في لواء الرمثا، ندوة حوارية بعنوان "بناء القدرات الشبابية: نحو قيادة فعالة في الأحزاب السياسية"، شارك فيها مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، ورئيس قطاع الشباب في حزب تقدم، الدكتور مجدي حمدان.

وقال رئيس الفرع المهندس أسامة الذيابات، إن عقد الندوة يأتي من باب المسؤولية الملقاة على النقابة كونها تشكل شريحة واسعة من أبناء المجتمع للتوعية بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.

بدوره، أكد الزواهرة، أهمية دور الشباب في تحقيق الإنجازات الوطنية، وضرورة تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار لضمان مستقبل مشرق للأردن.

من جهته، عرض حمدان، لجهود الأحزاب لبناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والتقدم.

--(بترا)

ب و/ن ح/رق

11/03/2024 16:41:24

