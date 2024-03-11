اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 11 آذار (بترا)- أمين المعايطة- وقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ومجلس محافظة العقبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني وريادة الأعمال في المحافظة.

وبحسب بيان للشركة، تنص الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، ومدير عام الشركة العقيد الركن نواف السرحان، على التعاون في التدريب وبناء القدرات، وتطوير برامج تدريبية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العقبة، وتحديث مشاغل التدريب بانتظام لضمان فعاليتها ومواكبتها لأحدث التطورات التكنولوجية.

وتعد الاتفاقية خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون بين المجلس والشركة لتحسين فرص التدريب وريادة الأعمال للشباب في العقبة، بتنفيذ برامج ومبادرات ستعزز مهارات وفرص الشباب في سوق العمل المتطور، لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان مجلس المحافظة والشركة، أطلقا أخيرا مشروع تدريب تركيب شبكات الفايبر أوبتك لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، إضافة إلى تعاون سابق في تدريب برامج الصيانة الإلكتروميكانيكية للسيارات الكهربائية والهجينة وتكنولوجيا اللحام، وذلك انسجاماً مع الرؤى الوطنية لتطوير محور التنمية البشرية، وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ما ينعكس إيجابا على تحسين المشاركة الاقتصادية للشباب.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

11/03/2024 16:23:55