اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 11 آذار (بترا)- أمين المعايطة- وقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ومجلس محافظة العقبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني وريادة الأعمال في المحافظة.
وبحسب بيان للشركة، تنص الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، ومدير عام الشركة العقيد الركن نواف السرحان، على التعاون في التدريب وبناء القدرات، وتطوير برامج تدريبية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العقبة، وتحديث مشاغل التدريب بانتظام لضمان فعاليتها ومواكبتها لأحدث التطورات التكنولوجية.
وتعد الاتفاقية خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون بين المجلس والشركة لتحسين فرص التدريب وريادة الأعمال للشباب في العقبة، بتنفيذ برامج ومبادرات ستعزز مهارات وفرص الشباب في سوق العمل المتطور، لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان مجلس المحافظة والشركة، أطلقا أخيرا مشروع تدريب تركيب شبكات الفايبر أوبتك لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، إضافة إلى تعاون سابق في تدريب برامج الصيانة الإلكتروميكانيكية للسيارات الكهربائية والهجينة وتكنولوجيا اللحام، وذلك انسجاماً مع الرؤى الوطنية لتطوير محور التنمية البشرية، وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ما ينعكس إيجابا على تحسين المشاركة الاقتصادية للشباب.
--(بترا)
ا م/م ف/رق
11/03/2024 16:23:55
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