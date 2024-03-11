مطار الملكة علياء يحرز المركز الأول بالقدرة الاستيعابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- حصل مطار الملكة علياء الدولي للعام الثاني على التوالي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط".

ومنح مجلس المطارات الدولي، الجائزة لمطار الملكة علياء وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2023؛ وهو برنامج رائد عالميًا في قياس تجربة عملاء المطارات وتقييمها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، في بيان اليوم الاثنين، إن منح المطار هذه الجائزة المرموقة للمرة الثامنة في تاريخه، شهادةً على التزام المجموعة الراسخ في توفير تجربة سفر سلسة تماشيًا مع أهدافها الاستراتيجي للأعوام 2023 و2025.

وأضاف "نركّز في مطار الملكة علياء الدولي بشكلٍ خاص على تسهيل سفر ملائم وآمن، وضمان أن يشعر المسافرون كأنّهم في بيتهم"، مشيرا إلى أن هذا الفوز لم يكن ممكنًا لولا تفاني فِرَق عمل مجموعة المطار الدولي وشراكتها القوية مع وزارة النقل.

--(بترا)

ن ش/ن ح/ف ق

11/03/2024 16:16:50