مطار الملكة علياء يحرز المركز الأول بالقدرة الاستيعابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- حصل مطار الملكة علياء الدولي للعام الثاني على التوالي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط".
ومنح مجلس المطارات الدولي، الجائزة لمطار الملكة علياء وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2023؛ وهو برنامج رائد عالميًا في قياس تجربة عملاء المطارات وتقييمها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، في بيان اليوم الاثنين، إن منح المطار هذه الجائزة المرموقة للمرة الثامنة في تاريخه، شهادةً على التزام المجموعة الراسخ في توفير تجربة سفر سلسة تماشيًا مع أهدافها الاستراتيجي للأعوام 2023 و2025.
وأضاف "نركّز في مطار الملكة علياء الدولي بشكلٍ خاص على تسهيل سفر ملائم وآمن، وضمان أن يشعر المسافرون كأنّهم في بيتهم"، مشيرا إلى أن هذا الفوز لم يكن ممكنًا لولا تفاني فِرَق عمل مجموعة المطار الدولي وشراكتها القوية مع وزارة النقل.
--(بترا)
ن ش/ن ح/ف ق
11/03/2024 16:16:50
MENAFN11032024000117011021ID1107962971
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