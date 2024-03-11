لاعب منتخب الملاكمة الكسبة يتأهل إلى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة، إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة في مسيرته بعد نسختي "ريو 2016" و"طوكيو 2020".
وفاز اللاعب الكسبة، اليوم الاثنين، على اللاعب المالدوفي ألكسندرو باراشيف، ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم في تصفية الملاكمة العالمية، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية.
ويعتبر الكسبة أبرز لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة، إذ حقق إنجازات عدة كان آخرها اليوم، ولم يحالف الحظ عدد من لاعبي المنتخب في التأهل بعد أن تعرضوا لخسائر في مباريات خاضوها في هذه التصفيات.
--(بترا)
خ خ/ع س/رق
11/03/2024 16:21:45
MENAFN11032024000117011021ID1107962969
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