لاعب منتخب الملاكمة الكسبة يتأهل إلى أولمبياد باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة، إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة في مسيرته بعد نسختي "ريو 2016" و"طوكيو 2020".

وفاز اللاعب الكسبة، اليوم الاثنين، على اللاعب المالدوفي ألكسندرو باراشيف، ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم في تصفية الملاكمة العالمية، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية.

ويعتبر الكسبة أبرز لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة، إذ حقق إنجازات عدة كان آخرها اليوم، ولم يحالف الحظ عدد من لاعبي المنتخب في التأهل بعد أن تعرضوا لخسائر في مباريات خاضوها في هذه التصفيات.

--(بترا)

خ خ/ع س/رق

11/03/2024 16:21:45