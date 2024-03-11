جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم مدرسة الجالية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، مخيم مدرسة الجالية الدولية في عجلون، بمشاركة 19 شابا وشابة.
وبحسب بيان للجائزة اليوم الاثنين، اشتملت فعاليات المخيم على سلسلة من الأنشطة التدريبية والتعليمية الهادفة إلى صقل مهارات وتطوير قدرات الشباب المشاركين، وتنفيذ دورة تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية، وتعليم فنون التعايش والتأقلم مع البيئات المتنوعة، وفن قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، وتنفيذ مسير استكشافي في غابات برقش.
واشتمل برنامج المخيم أيضا، على تجربة فريدة في صناعة البسكوت والمعمول بيد الشباب أنفسهم في "بيت البسكويت"، ما عزز مهاراتهم القيادية والتنظيمية بالتركيز على العمل الجماعي.
وأتاح المخيم للمشاركين فرصة زيارة آثار جرش وقلعة عجلون، حيث تعرفوا على الأهمية التاريخية لهذين الموقعين الأثريين، ما أضاف بعداً ثقافياً مهماً لتجربتهم.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تشجيع الشباب على النمو الشخصي والتطوير المجتمعي، ما ينسجم مع أهداف جائزة الحسن للشباب المعنية بتعزيز القيادة الشابة والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للشباب.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
11/03/2024 16:08:15
MENAFN11032024000117011021ID1107962968
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