جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم مدرسة الجالية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، مخيم مدرسة الجالية الدولية في عجلون، بمشاركة 19 شابا وشابة.

وبحسب بيان للجائزة اليوم الاثنين، اشتملت فعاليات المخيم على سلسلة من الأنشطة التدريبية والتعليمية الهادفة إلى صقل مهارات وتطوير قدرات الشباب المشاركين، وتنفيذ دورة تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية، وتعليم فنون التعايش والتأقلم مع البيئات المتنوعة، وفن قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، وتنفيذ مسير استكشافي في غابات برقش.

واشتمل برنامج المخيم أيضا، على تجربة فريدة في صناعة البسكوت والمعمول بيد الشباب أنفسهم في "بيت البسكويت"، ما عزز مهاراتهم القيادية والتنظيمية بالتركيز على العمل الجماعي.

وأتاح المخيم للمشاركين فرصة زيارة آثار جرش وقلعة عجلون، حيث تعرفوا على الأهمية التاريخية لهذين الموقعين الأثريين، ما أضاف بعداً ثقافياً مهماً لتجربتهم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تشجيع الشباب على النمو الشخصي والتطوير المجتمعي، ما ينسجم مع أهداف جائزة الحسن للشباب المعنية بتعزيز القيادة الشابة والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للشباب.

--(بترا)

س ح/م ف/رق

11/03/2024 16:08:15