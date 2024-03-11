Monday, 11 March 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم مدرسة الجالية الدولية

3/11/2024 2:38:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، مخيم مدرسة الجالية الدولية في عجلون، بمشاركة 19 شابا وشابة.
وبحسب بيان للجائزة اليوم الاثنين، اشتملت فعاليات المخيم على سلسلة من الأنشطة التدريبية والتعليمية الهادفة إلى صقل مهارات وتطوير قدرات الشباب المشاركين، وتنفيذ دورة تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية، وتعليم فنون التعايش والتأقلم مع البيئات المتنوعة، وفن قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، وتنفيذ مسير استكشافي في غابات برقش.
واشتمل برنامج المخيم أيضا، على تجربة فريدة في صناعة البسكوت والمعمول بيد الشباب أنفسهم في "بيت البسكويت"، ما عزز مهاراتهم القيادية والتنظيمية بالتركيز على العمل الجماعي.
وأتاح المخيم للمشاركين فرصة زيارة آثار جرش وقلعة عجلون، حيث تعرفوا على الأهمية التاريخية لهذين الموقعين الأثريين، ما أضاف بعداً ثقافياً مهماً لتجربتهم.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تشجيع الشباب على النمو الشخصي والتطوير المجتمعي، ما ينسجم مع أهداف جائزة الحسن للشباب المعنية بتعزيز القيادة الشابة والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للشباب.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
11/03/2024 16:08:15

MENAFN11032024000117011021ID1107962968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث