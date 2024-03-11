استحداث مكاتب بريدية في محافظة إربد

استحداث مكاتب بريدية في محافظة إربد
التاريخ
3/11/2024 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، استحداث مكاتب بريدية في مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة إربد.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، استحدث مكاتب بريدية في مكاتب أحوال المدنية الرئيسي بإربد، وجديتا، والمزار الشمالي، والطرة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما تم الاتفاق عليه مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتقديم الخدمات البريدية في مكاتب الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
11/03/2024 16:00:36
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