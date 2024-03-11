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استحداث مكاتب بريدية في محافظة إربد

3/11/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، استحداث مكاتب بريدية في مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة إربد.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، استحدث مكاتب بريدية في مكاتب أحوال المدنية الرئيسي بإربد، وجديتا، والمزار الشمالي، والطرة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما تم الاتفاق عليه مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتقديم الخدمات البريدية في مكاتب الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
11/03/2024 16:00:36

MENAFN11032024000117011021ID1107962967

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