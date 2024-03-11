تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 11 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الاسترليني أمام العملتين بنسبة 12ر0 بالمئة، أمام الدولار ليصل إلى عند 2839ر1 دولار، وبنسبة 06ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1739ر1 يورو. --(بترا) رش/رق 11/03/2024 15:59:27

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