تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/11/2024 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الاسترليني أمام العملتين بنسبة 12ر0 بالمئة، أمام الدولار ليصل إلى عند 2839ر1 دولار، وبنسبة 06ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1739ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
11/03/2024 15:59:27
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