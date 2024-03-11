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إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

3/11/2024 2:38:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، سيتم إطلاق مدفع رمضان طيلة أيام الشهر الفضيل من ساحة النخيل بمنطقة رأس العين، تزامنا مع آذان المغرب.
ويأتي إطلاق مدفع رمضان الذي أنجزت جميع الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، لإحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.
--(بترا)
ع ع/ن ح/رق
11/03/2024 15:27:45

MENAFN11032024000117011021ID1107962963

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