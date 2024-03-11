إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل
التاريخ
3/11/2024 2:38:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، سيتم إطلاق مدفع رمضان طيلة أيام الشهر الفضيل من ساحة النخيل بمنطقة رأس العين، تزامنا مع آذان المغرب.
ويأتي إطلاق مدفع رمضان الذي أنجزت جميع الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، لإحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.
--(بترا)
ع ع/ن ح/رق
11/03/2024 15:27:45
MENAFN11032024000117011021ID1107962963
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