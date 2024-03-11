مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية وميامي لحلول الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 11 آذار (بترا)- وقعت جامعة الطفيلة التقنية، وأكاديمية ميامي لحلول الأعمال مذكره تفاهم، لإيجاد فرص العمل وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والإسهام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور بسّام المحاسنة، ومدير عام أكاديمية ميامي دعاء حجير.

وقال المحاسنة، إن المذكرة تأتي ضمن سعي الجامعة للمساهمة في مجال التدريب خلال برامج الأكاديمية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعية والهندسية والطاقة واللغات وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والدراسات وغيرها من المجالات والتخصصات المتاحة.

وأشار إلى أن المذكرة تأتي لأهمية العمل المهني من خلال عقد ورشات عمل وندوات وبرامج تدريبية لجميع الشرائح، وتثقيف الطلبة وتأهيلهم لممارسة المهن في قطاع الخدمات اللوجستية الصناعية والهندسية.

--(بترا)

س م/م ف

11/03/2024 15:01:07