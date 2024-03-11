مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية وميامي لحلول الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 11 آذار (بترا)- وقعت جامعة الطفيلة التقنية، وأكاديمية ميامي لحلول الأعمال مذكره تفاهم، لإيجاد فرص العمل وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والإسهام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور بسّام المحاسنة، ومدير عام أكاديمية ميامي دعاء حجير.
وقال المحاسنة، إن المذكرة تأتي ضمن سعي الجامعة للمساهمة في مجال التدريب خلال برامج الأكاديمية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعية والهندسية والطاقة واللغات وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والدراسات وغيرها من المجالات والتخصصات المتاحة.
وأشار إلى أن المذكرة تأتي لأهمية العمل المهني من خلال عقد ورشات عمل وندوات وبرامج تدريبية لجميع الشرائح، وتثقيف الطلبة وتأهيلهم لممارسة المهن في قطاع الخدمات اللوجستية الصناعية والهندسية.
--(بترا)
س م/م ف
11/03/2024 15:01:07
MENAFN11032024000117011021ID1107962961
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