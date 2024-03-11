بسام الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- توافقت كُتلة العهد النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، على تشكيل مكتبها الدائم.

واختارت الكتلة النواب: بسام الفايز رئيسًا ومُمثلًا للكُتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب، ومحمد العبابنة نائبًا للرئيس، وإسلام الطباشات مُقررًا، وتوفيق المراعية ناطقًا إعلاميًا.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

11/03/2024 14:34:06