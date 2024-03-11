بسام الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية

بسام الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية
التاريخ
3/11/2024 2:37:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- توافقت كُتلة العهد النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، على تشكيل مكتبها الدائم.
واختارت الكتلة النواب: بسام الفايز رئيسًا ومُمثلًا للكُتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب، ومحمد العبابنة نائبًا للرئيس، وإسلام الطباشات مُقررًا، وتوفيق المراعية ناطقًا إعلاميًا.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
11/03/2024 14:34:06
MENAFN11032024000117011021ID1107962959
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