مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 آذار (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام شهر رمضان الفضيل بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات مشبوهة وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في أرجاء الحرم الشريف.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس ونشرت الآلاف من عناصرها بالمدينة المقدسة المحتلة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
11/03/2024 14:26:17
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