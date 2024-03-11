Monday, 11 March 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

3/11/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 آذار (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام شهر رمضان الفضيل بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات مشبوهة وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في أرجاء الحرم الشريف.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس ونشرت الآلاف من عناصرها بالمدينة المقدسة المحتلة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
11/03/2024 14:26:17

MENAFN11032024000117011021ID1107962958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث