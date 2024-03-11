مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 آذار (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام شهر رمضان الفضيل بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات مشبوهة وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في أرجاء الحرم الشريف.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس ونشرت الآلاف من عناصرها بالمدينة المقدسة المحتلة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

11/03/2024 14:26:17