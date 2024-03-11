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انطلاق معسكر تكنولوجيا المستقبل للروبوت في العقبة

3/11/2024 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أطلقت مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، "معسكر تكنولوجيا المستقبل" في معسكر الحسين للشباب بالعقبة.
وتضمنت فعاليات المعسكر التي شارك فيها 44 شابا، على جلسات تعريفية بالمفاهيم الأساسية للروبوتات وتاريخ وتطور الروبوتات وبرمجتها.
كما تضمنت وفق بيان الوزارة اليوم الاثنين، جلسة تدريبية حول آلية تعلم لغة برمجة الروبوت مثل (Python)، ودراسة البرمجة الموجهة للروبوت باستخدام إطار العمل المفضل مثل ( ROS - Robot Operating System).
وفي ختام المعسكر تلقى المشاركون تدريبات عملية على تجميع الروبوت وآلية استخدام الأجزاء الإلكترونية للمستشعرات.
--(بترا)
س ح/ ع س/رق
11/03/2024 14:25:05

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