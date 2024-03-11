ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.36% في كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.36 بالمئة، ليصل إلى النقطة 85.64 مقابل 84.49 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الثاني الماضي مقانرة مع الشهر ذاته من عام 2023، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.35 بالمئة، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33 بالمئة، إضافة الى ارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.62 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.32 بالمئة، وصولا إلى النقطة 85.64 مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع كانون الأول 2023، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6. بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/اح

11/03/2024 14:13:27