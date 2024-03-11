ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.36% في كانون الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.36 بالمئة، ليصل إلى النقطة 85.64 مقابل 84.49 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الثاني الماضي مقانرة مع الشهر ذاته من عام 2023، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.35 بالمئة، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33 بالمئة، إضافة الى ارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.62 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.32 بالمئة، وصولا إلى النقطة 85.64 مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع كانون الأول 2023، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).
وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6. بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/اح
11/03/2024 14:13:27
MENAFN11032024000117011021ID1107962955
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