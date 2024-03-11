بورصة عمان تنهي تداولاتها على 9 ملايين دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)– أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2498.

وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، على تداول نحو 4.6 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.

وانخفضت أسعار اسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 32 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/م ف/اح

11/03/2024 14:09:31