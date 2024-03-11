بورصة عمان تنهي تداولاتها على 9 ملايين دينار
التاريخ
3/11/2024 2:37:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)– أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2498.
وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، على تداول نحو 4.6 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 32 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/م ف/اح
11/03/2024 14:09:31
MENAFN11032024000117011021ID1107962953
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