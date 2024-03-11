النواب يحيل اتفاقية المطار المعدلة إلى النقل النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) محمود خطاطبة- صوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، بعدما شهدت شدا وجذبا بين النواب أنفسهم، وبين مُعارض ومؤيد لها.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

واعتبر نواب "أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الناجحة في الشراكة بين القطاعين، وتدر نحو 100 مليون دينار سنويًا على خزينة الدولة"، واقترحوا تحويل ملف الاتفاقية إلى لجنة مُشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار).

وأعربوا عن أملهم برفع حصة الحُكومة الى أكثر من 50 بالمئة، لأن "90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية وموظفو شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بينما الشركة تقوم بأقل من 10 بالمئة"، مشيرين الى أن حصة مجموعة مطارات باريس تبلغ 51 بالمئة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن الاتفاقية أُبرمت في أيار عام 2007، لمُدة 25 عامًا، مُضيفة أن مشروع القانون جاء لتعديل تلك الاتفاقية لتُصبح 30 عامًا مع التمديد، بمعنى تمديدها 5 أعوام فقط، حيث تنتهي في العام 2037 بدلًا من العام 2032.

وأوضحت نمروقة أن هذا المشروع من أنجح الاستثمارات في الأردن فهو يرفد خزينة الدولة بمبالغ مالية جيدة، مؤكدة أهمية "ديمومة" هذا المرفق، كونه مشروعا استثماريا ناجحا.

وأشارت نمروقة إلى مُبررات تمديد الاتفاقية، والتي تتمثل بإغلاقات المطار والتعثرات على خلفية جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن وجود خلافات مالية بين المُستثمر والحُكومة تم إجراء تسويات لها وبحيث لا يترتب عليها أي مُطالبات مالية، بالإضافة إلى إلزام المُستثمر بإجراء توسعة مبانٍ وزيادة عدد البوابات ليستوعب أعداد الزوار المُرتفعة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.

--(بترا)

م خ / اح

11/03/2024 14:06:58

