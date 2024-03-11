1.082 مليار دينار حجم التداول العقاري بالمملكة في شهرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، نحو 1.082 مليار دينار ، في حين بلغ حجم التداول لشهر شباط الماضي نحو 582 مليون دينار بارتفاع بنسبة 17بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة بلغت 1 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ نحو 43.6 مليون دينار.

واظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار لنهاية شهر شباط الماضي بنسبة 4 بالمئة، حيث انخفضت بيوع الشقق بنسبة 1 بالمئة، وانخفضت بيوع الأراضي بنسبة 4 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر شباط الماضي ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2023 لتبلُغ قرابة 22 مليون دينار.

(بترا)

رش/ع س/ف ق

11/03/2024 14:03:14