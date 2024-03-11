1.082 مليار دينار حجم التداول العقاري بالمملكة في شهرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، نحو 1.082 مليار دينار ، في حين بلغ حجم التداول لشهر شباط الماضي نحو 582 مليون دينار بارتفاع بنسبة 17بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة بلغت 1 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ نحو 43.6 مليون دينار.
واظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار لنهاية شهر شباط الماضي بنسبة 4 بالمئة، حيث انخفضت بيوع الشقق بنسبة 1 بالمئة، وانخفضت بيوع الأراضي بنسبة 4 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر شباط الماضي ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2023 لتبلُغ قرابة 22 مليون دينار.
(بترا)
رش/ع س/ف ق
11/03/2024 14:03:14
MENAFN11032024000117011021ID1107962951
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