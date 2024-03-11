الاحتلال اعتقل 7530 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 آذار (بترا) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم الاثنين، إن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، إلى نحو 7530.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م . ف/أ م

11/03/2024 13:21:58