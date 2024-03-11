الاحتلال اعتقل 7530 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 آذار (بترا) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم الاثنين، إن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، إلى نحو 7530.
وأوضحت أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بشكل غير مسبوق.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م . ف/أ م
11/03/2024 13:21:58
MENAFN11032024000117011021ID1107962949
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