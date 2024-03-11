الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 آذار (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في ترجمة القرار الأممي 2720 إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان.
وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال المساعدات، محذرة من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية في فلسطين، كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
11/03/2024 13:21:03
MENAFN11032024000117011021ID1107962948
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