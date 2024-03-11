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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف الإبادة الجماعية في غزة

3/11/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 آذار (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في ترجمة القرار الأممي 2720 إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان.
وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال المساعدات، محذرة من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية في فلسطين، كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
11/03/2024 13:21:03

MENAFN11032024000117011021ID1107962948

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