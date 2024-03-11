1.76% ارتفاع معدل التضخم بالمملكة

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عمان 11 آذار (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.76 بالمئة، ليصل إلى النقطة 109.87 مقابل 107.97 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.44 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.50 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 108.32 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.57 بالمئة.

وبين التقرير، أن ما أسهم بهذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.96 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والايجارات بنسبة 4.12 بالمئة في حين ساهم في تقليل الارتفاع كل من: مجموعة الوقود والانارة بنسبة 1.74 بالمئة، المنسوجات البيتية 1.25 بالمئة، الثقافة والترفية 0.85 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.62 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر شباط من العام الحالي بنسبة 0.27 بالمئة ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 109.72 نقطة لشهر كانون الثاني من نفس العام.

وأوضح التقرير، ان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.81 بالمئة، الفواكه والمكسرات 2.23 بالمئة، اللحوم والدواجن 0.99 بالمئة، النقل 0.45 بالمئة والسكر ومنتجاته بنسبة 0.38 بالمئة.

--(بترا)

و ر / اح

11/03/2024 13:13:32