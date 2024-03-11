1.76% ارتفاع معدل التضخم بالمملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.76 بالمئة، ليصل إلى النقطة 109.87 مقابل 107.97 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.44 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.50 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 108.32 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.57 بالمئة.
وبين التقرير، أن ما أسهم بهذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.96 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والايجارات بنسبة 4.12 بالمئة في حين ساهم في تقليل الارتفاع كل من: مجموعة الوقود والانارة بنسبة 1.74 بالمئة، المنسوجات البيتية 1.25 بالمئة، الثقافة والترفية 0.85 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.62 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر شباط من العام الحالي بنسبة 0.27 بالمئة ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 109.72 نقطة لشهر كانون الثاني من نفس العام.
وأوضح التقرير، ان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.81 بالمئة، الفواكه والمكسرات 2.23 بالمئة، اللحوم والدواجن 0.99 بالمئة، النقل 0.45 بالمئة والسكر ومنتجاته بنسبة 0.38 بالمئة.
--(بترا)
و ر / اح
11/03/2024 13:13:32
MENAFN11032024000117011021ID1107962947
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