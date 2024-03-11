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3218 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

3/11/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3218 طنا، منها 2423 طن خضار، و583 طن فواكه، و211 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، البصل الناشف بين 25 و35 قرشا، الثوم 250 و350 قرشا، البطاطا 30 و40 قرشا، البندورة 7 و20 قرشا، الجزر 25 و40 قرشا، الخيار 40 و60 قرشا، الزهرة 15و 25 قرشا، الليمون 25 و40 قرشا والموز البلدي 50 و75قرشا.
-- (بترا)
رح/أ أ/ب ط
11/03/2024 13:13:06

MENAFN11032024000117011021ID1107962946

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