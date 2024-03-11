مجلس أمناء البلقاء التطبيقية يقر الحساب الختامي لموازنة الجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 11 آذار (بترا)- أقرَّ مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال اجتماع عقده برئاسة الدكتور أمية طوقان، الحساب الختامي لموازنة الجامعة لعام 2023، والتي بلغ حجم الإيرادات فيها 83 مليون و 400 ألف دينار وحجم النفقات 83 مليون و 200 ألف دينار.

كما أقرَّ المجلس مشروع موازنة الجامعة لعام 2024 والذي أعدَّته إدارة الجامعة آخذة بعين الاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع ونسبة التضخم والنمو الطبيعي للسكان، وعكست ذلك على إيرادات ونفقات عام 2024 بطريقة علمية متوافقة مع المعايير المحاسبية.

وقدرت الإيرادات المتوقعة لعام 2024 بـ (92) مليون و (700) ألف دينار، والنفقات المتوقعة بنفس الرقم.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة أمية طوقان إلى أن الحساب الختامي لعام 2023 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2024، عرضا على اللجنة المالية والإدارية والتي يرأسها عضو المجلس عمر ملحس، حيث تم إجراء التعديلات اللازمة وفق المعايير المحاسبية الدولية لإعداد القوائم المالية، وبناءً عليه قرر مجلس الأمناء الموافقة على الحساب الختامي لعام 2023 والموازنة التقديرية لعام 2024.

وأضاف، إن الحساب الختامي لعام 2023 تساوت فيه الإيرادات مع حجم النفقات مع فائض طفيف، مشيدا بالإدارة المالية الحصيفة للجامعة والقرارات التي تتخذها والتي كان لها الأثر المالي المدروس.

من جهته أشار ملحس، إلى أن الجامعة حققت وفرا طفيفا عام 2023 يقدر بحوالي 183 ألف دينار، وهو ما يدل على إدارة مالية دقيقة وحصيفة لجميع الموارد المالية، وضبط النفقات مع الحرص على عدم تحقيق أي عجز مالي عام 2023 رغم المشاريع الكبيرة التي نفذتها الجامعة.

وعن مشروع الموازنة لعام 2024 قال ملحس، إن الجامعة وضعت باعتبارها جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني والتضخم وغيرها من المتغيرات، وحجم الإيرادات والنفقات المتوقعة، وستعمل على تنفيذ جميع المشاريع المخطط لها بمتابعة حثيثة من مجلس الأمناء.

بدوره قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، "على الرغم من المشاريع الكبيرة التي نفذتها الجامعة سواء في البنية التحتية أو التكنولوجية، والتوسع في الابتعاث وتعيين أعضاء هيئة التدريس، إلا أن الجامعة استطاعت المضي قدما حسب سياساتها المالية والضبط المدروس للنفقات، من تجاوز عام 2023 دون عجز مالي.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد نهضة كمية ونوعية في تطوير البنى التحتية للجامعة، وتم خلاله البدء بالمرحلة الثانية من مشروع كلية جرش التقنية بتكلفة 4ر5 مليون دينار من القرض الايطالي، بالإضافة إلى طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذها في كلية عجلون الجامعية مثل مبنى الصالة الرياضية، ومجمع القاعات الصفية، ومبنى السياحة بتكلفة بلغت حوالي 6 ملايين دينار من القرض الايطالي، ومواصلة مشروع هيكلة كلية الكرك الجامعية وكلية إربد الجامعية من خلال المنحة الكورية البالغة 6 ملايين دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي و 4 ملايين دولار تمويل ذاتي من الجامعة.

كما تم طرح العديد من العطاءات الخاصة بتجهيز المباني والقاعات الصفية والمختبرات والمشاغل وتزويدها بالأجهزة والعدد والأدوات اللازمة لتطوير العملية التعليمية في الجامعة، كما شهد العام الماضي تشغيل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث الزراعية بقدرة 9 ميغاواط، لتغطي فاتورة الجامعة من الطاقة الكهربائية، وهيكلة العديد من مراكز ووحدات ودوائر الجامعة بما يلبي خطة الجامعة الطموحة في التطور والانتقال للعالمية.

وعلى صعيد التصنيفات العالمية حققت الجامعة عام 2023 مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي، وتصنيف "الويب ماتريكس" وتصنيف الجامعات الخضراء "جرين ماتريكس" حيث حلت الجامعة في المرتبة الأولى عربيا، كما كان عام 2023 مميزا لطلبة الجامعة من جميع التخصصات، حيث شهد تفوقهم في العديد من المسابقات المحلية والعالمية.

وأشار العجلوني، إلى أن مشروع الموازنة لعام 2024 شهد تطورا حيث من المتوقع أن تصل إيرادات الجامعة إلى نحو (92) مليون و ( 700) ألف دينار ، وتم رصد المخصصات المالية للعديد من المشاريع الطموحة والبنى التكنولوجية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

--(بترا)

أع/أ م/اح

11/03/2024 12:52:18