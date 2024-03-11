الضمان: الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني سيعلن عنها في أيار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار(بترا)- أكد مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، وسيتم الإعلان عنها في مطلع أيار.

وأضاف إن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشار المعايطة إلى أن زيادة التضخم السنوية يُعلن عنها في بداية شهر أيار من كل عام، ومن المبكر الحديث حولها في هذا الوقت الراهن كونها تحتاج إلى أرقام وبيانات مكتملة وواضحة وذلك لاحتسابها بشكل دقيق، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم البت بمقدار الزيادة المتوقعة على الرواتب التقاعدية، وفي حال تحديدها ستعلن عنها المؤسسة بكل شفافية في جميع وسائل الإعلام وكذلك عن أعداد المستفيدين منها.

وبين أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم، وراتب اعتلال العجز الإصابي الكلي الدائم، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

ولفت المعايطة إلى أن هذه الزيادة ستضاف على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من العام الحالي 2024.

--(بترا)

ن ش /اص

11/03/2024 12:43:28