الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 11 آذار (بترا) - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أخيرا، عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، والتي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتضمنت التعليمات التنفيذية الخاصة بعداد جداول الناخبين والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية.
ويأتي إقرار الهيئة لهذه التعليمات تنفيذاً لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يمنح مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية بموجب المادتين (12)، (27)، من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والمادة (72/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، لنشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن يتم مراجعتها من قبل ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع الهيئة لمراعاة الصياغة القانونية فقط، بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة.
--(بترا)
م ش/أ م / س س
11/03/2024 12:42:40
MENAFN11032024000117011021ID1107962937
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