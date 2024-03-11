الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 آذار (بترا) - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أخيرا، عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، والتي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتضمنت التعليمات التنفيذية الخاصة بعداد جداول الناخبين والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية.

ويأتي إقرار الهيئة لهذه التعليمات تنفيذاً لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يمنح مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية بموجب المادتين (12)، (27)، من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والمادة (72/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، لنشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن يتم مراجعتها من قبل ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع الهيئة لمراعاة الصياغة القانونية فقط، بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة.

--(بترا)

م ش/أ م / س س

11/03/2024 12:42:40