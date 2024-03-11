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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

3/11/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من آذار الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر شباط الماضي بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول سعرا بلغ 799 دولارا للطن، مقارنة مع 812 دولارا معدل سعره في شباط الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839 دولارا للطن، مقابل 856 دولارا المسجل في شباط الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 750 دولارا للطن إلى 734 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2 المئة، وانخفض سعر الكاز من 783 دولارا إلى 780 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.4 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 427 دولارا إلى 439 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل 638 دولارا.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من آذار الحالي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 84 دولارا معدل سعره في شباط بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
--(بترا)
م ف/ ف ج
11/03/2024 12:40:02

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