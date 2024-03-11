ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 31112 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و 106 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 157 على غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و 72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، موضحة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

11/03/2024 11:56:05