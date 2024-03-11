ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 31112 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و 106 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 157 على غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و 72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، موضحة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
11/03/2024 11:56:05
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