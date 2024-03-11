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آل هيازع: تحت راية التوحيد مملكة تسابق الزمن .. وتتبوأ مكانة مرموقة عالمياً

3/11/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – أيدهم الله – وللشعب السعودي العظيم، بمناسبة يوم العلم بأصالته وتاريخه العريق، حيث بدأت قصته مع تأسيس الدولة السعودية عام 1139هـ / 1727م، امتداداً للإرثين العربي والإسلامي في استخدام العلم، رمزاً عزيزاً للدولة، خاصة بما تحمله دلالة لونه الأخضر، وتتوسطه عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، لتصبح تلك المقومات هوية للمملكة، ورمزاً لمكانتها وعراقتها وأصالتها.
وأكد د. آل هيازع على الدلالات الواضحة المعالم لعلم المملكة بشكله وتصميمه الفريد، أهمها الازدهار والتقدم والرفاهية، مقومات وضعها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه – مبيناً أن الأجيال الجديدة كانت حريصة على البحث في كتب التاريخ، ومحركات البحث الإلكترونية عن علم المملكة ودلالاته، وهذا دليل على وعي أجيال المستقبل بقيمة وقامة هذا الوطن العظيم، وإعزاز وتقدير لقادة المملكة الذين أعادوا الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.
وأشار "آل هيازع" إلى أن المملكة تحت راية التوحيد، علمها الاخضر الخفاق، تسابق الزمن، نحو آفاق المستقبل، لتحقق نهضة يستحقها الإنسان السعودي على هذه الأرض الطاهرة العامرة الظافرة، حيث تنتشر مظاهر التقدم بصورها المتعددة ومنها التقدم العلمي في الجامعات، وبرامج الدراسات العليا والأبحاث والابتعاث، وقبلها تطوير المناهج في مراحل التعليم المختلفة، لتتبوأ ما تستحق من مكانة مرموقة بين الأمم، فلا مستقبل بدون علم وجيل يقبل التحدي، ويحظى بثقة ودعم قيادة رشيدة.
واختتم حديثه بالقول دامت رايتنا خفاقة مرفوعة تحت قيادتنا الرشيدة.

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