تدشين برامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور والمصاحف وتفطير الصائمين بإندونيسيا

(MENAFN
- Al Watan) دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا أمس، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، وذلك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تتضمن (20) طنًّا من التمور، إضافةً لبرامج التفطير التي يستفيد منها قرابة (40) ألف مستفيد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ونائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي سيف الرحمت داسوكي، والملحق الديني أحمد بن علي الحازمي، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية.
وأوضح السفير فيصل العامودي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وهدية توزيع التمور، يأتي في سياق تلمس المملكة لحاجات المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومنهم الأشقاء في إندونيسيا، وتأتي أن هذه البرامج تأكيداً على الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في العمل الإسلامي والإنساني، لاسيما في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب الإندونيسي يكن الاحترام والتقدير للمملكة حكومة وشعباً.
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