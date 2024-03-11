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نائب أمير مكة يدشن حملة جود في 3 محافظات

3/11/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، دشن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حملة جود مكة وجود جدة وجود الطائف، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
وتسعى حملة جود المناطق التي تشارك فيها إمارة منطقة مكة المكرمة إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير ۲۲۹۹ وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من ١٩ ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من ۱۰۰ ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة والذين أصبحوا ينعمون بالاستقرار نتيجة المساهمات المجتمعية من أفراد المجتمع ومؤسساته.
الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان من خلال حملتها جود المناطق تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، حيث حققت المبادرات الانسانية التي ساهم فيها المتبرعين والمبادرين في بلد العطاء والجود من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.

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