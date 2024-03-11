نائب أمير مكة يدشن حملة جود في 3 محافظات

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، دشن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حملة جود مكة وجود جدة وجود الطائف، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
وتسعى حملة جود المناطق التي تشارك فيها إمارة منطقة مكة المكرمة إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير ۲۲۹۹ وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من ١٩ ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من ۱۰۰ ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة والذين أصبحوا ينعمون بالاستقرار نتيجة المساهمات المجتمعية من أفراد المجتمع ومؤسساته.
الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان من خلال حملتها جود المناطق تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، حيث حققت المبادرات الانسانية التي ساهم فيها المتبرعين والمبادرين في بلد العطاء والجود من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.
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