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شؤون الحرمين تبدأ المرحلة التنفيذية لخطة موسم رمضان

3/11/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الهيئة بدأت بتنفيذ خططها التشغيلية الموضوعة والمعدة مسبقاً لاستقبال الزائر والمعتمر في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ.
وأوضح أن المسجد الحرام زود بفرش جديد يتجاوز عدده 25 ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوفر 50 موقعا للوضوء داخل المسجد الحرام، و3000 دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة 15 ألف حافظة زمزم و150 مشربية موزعة داخل البيت العتيق.
وأشار إلى أن المسجد الحرام يتم غسله وتطهيره 10 مرات يومياً، بعدد من العاملين يصل إلى 4000 عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف 400 مشرف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في المسجد الحرام والتي بلغ عددها 4000 معدة وآلة، لضمان توفير البيئة الصحية الآمنة للزوار والقاصدين، كما يتم تعطير الأجواء بما يقارب 3000 لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة، وفرش 1000 مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام بعدة ألوان للتسهيل على القاصد معرفة المداخل.
وأوضح الزهراني أن هناك العديد من الأعمال الالكتروميكانيكية والفنية داخل البيت العتيق حيث تتابع الهيئة أعمال الإنارة بالمسجد الحرام والصوتيات، وكذلك التهوية والتكييف لكي يؤدي ضيف الرحمن نسكه وعبادته في أجواء إيمانية وروحانية، وأيضا متابعة عمل المصاعد والسلالم الكهربائية، ولوحات الإرشاد المكاني للمواقع داخل المسجد الحرام ومرافقه.
وأبان أن إثراء تجربة الزائر وتوعيته من مستهدفات الهيئة الرئيسية حيث قامت بتنظيم الزيارات للمعارض المقامة بالمسجد الحرام, ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وكذلك زيارة مجمع الكسوة التي يستقبل فيها زواره من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً ومن الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، وبإمكان القاصد زيارة مكتبة المسجد الحرام المتواجدة في الدور الثاني جوار باب الملك فهد على مدار اليوم، أما مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش فهي متاحة على فترتين من 10 صباحًا حتى 5 مساءً والثانية من 4 مساءً حتى 11 مساءً.

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