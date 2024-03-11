الهلال يستعيد الدوسري قبل مواجهة الاتحاد

MENAFN - Alghad Newspaper)وعاد الدوسري للمشاركة في التدريبات بعد شفائه من إصابة هي عبارة عن كدمة في الركبة تعرض لها خلال لقاء الذهاب ورافق بعثة الفريق التي غادرت إلى جدة بعد نهاية التدريبات مما يؤكد انه سيكون ضمن حسابات البرتغالي خورجي جيسوس مدرب الفريق في موقعة الإياب.



ويدخل الهلال مباراة الاياب بأفضلية فوزه بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب الثلاثاء الماضي إذ يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة او التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة الآسيوية.



في المقابل يحتاج الاتحاد للفوز بفارق 3 أهداف على الهلال وفي حال فوزه بفارق هدفين يتم اللجوء أولًا للأشواط الاضافية على أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح حال استمرار النتيجة على وضعها.