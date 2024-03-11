تقرير: ليفربول يحدّد سعر التخلّي عن صلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تشير تقارير صحافية إلى أن نادي ليفربول قد حدد سعرًا مناسبًا لبيع جناحه، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان اسم محمد صلاح مرتبطًا مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أظهر ناديا اتحاد جدة والهلال اهتمامًا به. وقدّم الاول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة.
ومع رحيل يورغن كلوب، عادت الشائعات من جديد حول رحيل النجم المصري عن الفريق.
وحسب موقع "Football Insider"، يُفترض أن يكون سعر بيع صلاح لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت الحالي، يركز صلاح على مساعدة ليفربول في تحقيق النجاحات هذا الموسم، بما في ذلك المنافسة على ألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.
يُذكر أن ليفربول قد فاز مؤخرًا بلقب كأس الرابطة الإنكليزية "كاراباو"، بعد تغلبه على تشيلسي في المباراة النهائية.
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