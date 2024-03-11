تقرير: ليفربول يحدّد سعر التخلّي عن صلاح



وكان اسم محمد صلاح مرتبطًا مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أظهر ناديا اتحاد جدة والهلال اهتمامًا به. وقدّم الاول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة.



ومع رحيل يورغن كلوب، عادت الشائعات من جديد حول رحيل النجم المصري عن الفريق.

وحسب موقع "Football Insider"، يُفترض أن يكون سعر بيع صلاح لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.



في الوقت الحالي، يركز صلاح على مساعدة ليفربول في تحقيق النجاحات هذا الموسم، بما في ذلك المنافسة على ألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.



يُذكر أن ليفربول قد فاز مؤخرًا بلقب كأس الرابطة الإنكليزية "كاراباو"، بعد تغلبه على تشيلسي في المباراة النهائية.