الكسبة إلى الأولمبياد للمرة الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة
دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خطفه إحدى البطاقات المؤهلة عبر
التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وفاز الكسبة اليوم الاثنين على منافسه
المولدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليتأهل
للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، بعد العامين 2016 و2020.
ونجح الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في
التصفية على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا، فيما جاء فوزه الأول على
حساب اللاعب البرازيلي يوري فالكاو.
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