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الكسبة إلى الأولمبياد للمرة الثالثة

3/11/2024 2:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خطفه إحدى البطاقات المؤهلة عبر التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وفاز الكسبة اليوم الاثنين على منافسه المولدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليتأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، بعد العامين 2016 و2020.

ونجح الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في التصفية على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا، فيما جاء فوزه الأول على حساب اللاعب البرازيلي يوري فالكاو.

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