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اتحاد الجولف يثمن الدعم الكبير من الأمن العام

3/11/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمنت أسرة الاتحاد الأردني للجولف، الدعم اللوجستي والمعنوي والفني الكبير المقدم من نشامى مديرية الأمن العام ممثلة باللواء الركن عبيدالله المعايطة، وذلك في سبيل تطوير واستدامة رياضة الجولف في المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم الاثنين رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي ونائبه ناصر الشوملي إلى مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد أنور الطراونة وبحضور الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة العقيد ينال الجازي.

وتطرق البرغوثي للحديث عن بدايات رياضة الجولف، عبر تشكيل نواة المنتخب الوطني من نشامى مديرية الأمن العام، والذين بدأوا رحلة تمثيل الأردن في البطولات المحلية والدولية، قبل أن يستمروا في عملهم مساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأثمر عن تبوأهم مهمة التدريب والتطوير لأداء لاعبي رياضة الجولف في الأردن.

وشدد رئيس اتحاد الجولف على الدور الكبير الذي يلعبه أفراد مديرية الأمن العام في زيادة رقعة انتشار رياضة الجولف، من خلال مساهمتهم في الإشراف على تدريب نحو 1800 لاعبا من طلبة المدارس، فضلا عن دورهم في إنجاح بطولة دوري جولف الناشئين، والذي أصبح اليوم محطة شاملة للفئات العمرية كافة وللجنسين، مستذكرا في الوقت ذاته سلسلة الإنجازات المتحققة للعبة، والتي كان آخرها إحراز لاعبي المنتخب الوطني لقب البطولة العربية للناشئين، والتي استضافتها تونس العام الماضي، إلى جانب إحرازهم العديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.

وأكد البرغوثي على الدعم الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بالمملكة، عبر تهيئة الظروف المثالية لجميع الرياضيين من أجل دعم المنتخبات الوطنية، أملا باستمرار مسيرة الإنجازات، التي تمتلك مديرية الأمن العام سلسلة من روادها الأبطال، أصحاب الإنجازات المتحققة في الرياضات كافة.

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