كلوب يعلق على“الخطأ فادح”.. ماذا يتناول الحكام؟

MENAFN - Alghad Newspaper)قال كلوب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): نعم كنا نستحق احتساب ركلة جزاء لصالحنا، لكن مهما قلت فلن يغير من الأمر شيئا. أعتقد أن كل الموجودين في غرفة تقنية الفيديو يعتقدون أنه إذا احتسب الحكم ركلة جزاء، لا يكون قراره فضيحة".

وتساءل مدرب ليفربول: لماذا يرى حكام تقنية الفيديو أن المخالفة لم تكن واضحة وصريحة؟ ما الذي يتناوله هؤلاء الحكام في وجبة الغداء إذا كان رأيهم أن المخالفة غير واضحة؟.



واستدرك: لكنني لست غاضبا، ولا أهتم، لقد انتهت المباراة، وكنت أتمنى أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا. كنا محظوظين عندما ارتطمت كرة جيريمي دوكو مهاجم مانشستر سيتي في القائم، لكننا قدمنا أداء استثنائيا، وبغض النظر عن نتيجة المباراة ،فإن المحصلة النهائية أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأوضح كلوب: وصولنا لهذه المرحلة من المنافسة وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل وسط كثرة الإصابات وضغط المباريات، يشير إلى أننا أمام سيناريو جنوني. لقد لعبنا اليوم أفضل 53 دقيقة ضد مانشستر سيتي، وقدمنا مباراة استثنائية.



وكان جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ركل صدر أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول داخل منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، مما أثار الكثير من الجدل.