Monday, 11 March 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارة الوحدات توافق على استقالة المدرب أبو طعيمة

3/11/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس إدارة نادي الوحدات على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق الكرة أمجد أبو طعيمة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس.

وقدمت إدارة النادي الشكر للمدرب الذي تسلم المهمة من فترة قصيرة، والذي أصر على تقديمها رغم تدارس المجلس الاستقالة.

وقاد أبو طعيمة فريق الوحدات في 4 مباريات بدوري المحترفين، حيث خسر أمام الحسين إربد بهدفين لهدف، مقابل التعادل أمام الأهلي والجليل بدون أهداف، فيما فاز بمباراته الأخيرة بهدفين لهدف.

MENAFN11032024000072011014ID1107962884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث