إدارة الوحدات توافق على استقالة المدرب أبو طعيمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وافق مجلس إدارة نادي الوحدات على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق الكرة أمجد أبو طعيمة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس.
وقدمت إدارة النادي الشكر للمدرب الذي تسلم المهمة من فترة قصيرة، والذي أصر على تقديمها رغم تدارس المجلس الاستقالة.
وقاد أبو طعيمة فريق الوحدات في 4 مباريات بدوري المحترفين، حيث خسر أمام الحسين إربد بهدفين لهدف، مقابل التعادل أمام الأهلي والجليل بدون أهداف، فيما فاز بمباراته الأخيرة بهدفين لهدف.
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