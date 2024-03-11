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محاضرة تعاين اكتشافات أثرية غير مسبوقة بالبادية الجنوبية

3/11/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضاف منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، الباحث الدكتور محمد الطراونة، من جامعة الحسين بن طلال، في محاضرة بعنوان "ثقافة الصيادين في العصر الحجري الحديث – الثقافة الغسانية: اكتشافات أثرية غير مسبوقة في البادية الجنوبية الشرقية"، للحديث عن هذه الاكتشافات، وأهميتها العلمية، قدمتها وأدارت الحوار مع الجمهور رئيسة قسم البحث العلمي في المؤسسة منى زقصاو.
وقال الدكتور الطراونة: "إن المصائد الصحراوية ‏استخدمت للصيد من قبل الصيادين الغسانيين قبل 9000 عام، وقد اكتشفت مساكن الصيادين الذين ‏استخدموا هذه المصائد للمرة الأولى في منطقة جبال الخشابية، والاكتشاف الأول عبارة عن منشأة ‏طقسية احتوت على عدد كبير من القطع الأثرية منها تمثالان أطلق عليهما اسما "أبو غسان" و ‏‏"غسان"، وعلى عدد كبير من القطع الأثرية منها متحجرات بحرية ودمى حيوانات وقطع أخرى ‏منوعة".‏
وأضاف، أن الاكتشاف الجديد الذي عثر عليه العام الماضي، عبارة عن منشأة ‏طقسية ثانية مشابهة ‏للأولى مع بعض الاختلافات البسيطة، إذ إن عدد المتحجرات أقل من ‏المنشأة السابقة، بينما عدد التماثيل البشرية في المنشأة الجديدة أربعة تماثيل كبيرة الحجم، كما احتوت المنشأة الجديدة على ما يشبه ‏الصندوق الحجري مبني من الحجارة وبداخله متحجرات بحرية كبيرة، وهذه ‏المنشأة الجديدة محفوظة بوضع أفضل من المنشأة السابقة.
ونوه الدكتور الطراونة، إلى أن هذه الاكتشافات احتوت على أقدم مخططات معمارية في العالم، وأقدم نماذج معمارية مصغرة، إضافة إلى صناعة صوانية فريدة، مشيرا إلى أن هذه الثقافة الجديدة لمجموعات الصيادين المتخصصين بصيد الغزلان باستخدام المصائد الصحراوية أطلق عليها اسم "الثقافة الغسانية"، وأخذت هذه التسمية من أقرب معلم معروف في المنطقة وهو "طلعة غسان" والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ غسان أبو تايه.
وكانت زقصاو أشارت في بداية المحاضرة إلى أن مشروع "البادية الجنوبية الشرقية ‏(الموسم الحادي عشر للمسح والتنقيب الأثري في منطقة شرق الجفر‏‎/‎‏ جنوب الأردن)‏"، هو أحد المشاريع المدعومة من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام 2023، والذي يهدف إلى دراسة الاكتشافات الأثرية ضمن المشروع، لتعزيز فهم طبيعة الإنسان خلال العصور الحجرية عن طريق فهم ثقافة جديدة مكتشفة في الأردن.
يشار إلى أنه قبل عامين، تم الإعلان عن تمكن فريق علماء أردني فرنسي من اكتشاف موقع أثري يعود إلى سبعة آلاف عام قبل الميلاد، ويرتبط بصيد الغزلان، وبممارسة طقوس دينية.
الموقع الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، تم اكتشافه في منطقة نائية بالبادية في جنوب شرق المملكة، وهو منشأة فريدة من نوعها، تحتوي على "أقدم مجسم معماري بالعالم"، ومصائد حجرية تعود إلى سبعة آلاف عام قبل الميلاد، إضافة إلى حجرين عليهما شكل بشري بحجم الإنسان الطبيعي تقريبا.

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