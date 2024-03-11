ناشط أمريكي وزوجته يعتنقان الإسلام ليلة أول أيام رمضان (فيديو)

في بث مباشر شاركه البروفيسور خالد بيضون المقيم في الولايات المتحدة على موقع Instagram، الإثنين، يظهر شون وراي ينطقان الشهادة، بمساعدة الباحث والناشط الإسلامي الأمريكي عمر سليمان، ذو الأصول الفلسطينية.



إسلام شون كينغ وزوجته

شون كينغ نشر مقطع الفيديو على صفحته بمنصة فيسبوك، وأرفقه بمنشور تحدث فيه عن اعتناقه الإسلام، مساء الأحد، تزامناً مع بداية شهر الصيام.



حيث قال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس، حيث نطقنا معاً الشهادة واعتنقنا الإسلام تزامناً مع بداية شهر رمضان، لقد كان يوماً جميلاً وقوياً وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبداً".



أضاف: "سأصلي من أجلكم، وأطلب منكم الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم"، في إشارة لبدء صيام اليوم الأول من رمضان.



عما يحصل في قطاع غزة قال كينغ: "قلبي مع أصدقائي الأعزاء في غزة، وأنا فخور بأننا تمكنا من تقديم وجبات طعام الليلة لآلاف العائلات من شمال غزة إلى جنوبها، وسنفعل ذلك كل يوم من أيام شهر رمضان".



دعم القضية الفلسطينية

قبل إسلام شون كينغ، فقد اشتهر الناشط الأمريكي البالغ من العمر 44 عاماً، بمناصرته للقضية الفلسطينية ورفضه لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



فيما حظرت شركة "ميتا" الأمريكية حساب الكاتب الناشط المؤثر الأمريكي اليساري شون كينغ على منصة "إنستغرام" بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين ووصفه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".



بينما ظهر كينغ في مقطع فيديو على حسابه بمنصة فيسبوك قائلاً: "أخبرتني مصادري داخل (ميتا) أنهم يتتبعون عنوان "الآي بي" (IP) الخاص بي وسوف يحذفون أي شيء أقوله في أي مكان".



أضاف: "بينما ⁣أشعر بالإحباط لأن (إنستغرام) حظرني بسبب النضال من أجل فلسطين، والتحدث عن حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين، لكنني أرفض خيانة قيمي ومبادئي من خلال البقاء صامتاً أمام هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية".



كما قال "منصّة (تك توك) حظرت حسابي نهائياً رغم أنني لا أستخدمه. كما تعرّض حسابي على (إنستغرام) لتقييدات متعددة. لقد مررت بأوقات أصعب بكثير من حظري على (إنستغرام)، الأوقات الصعبة هي غزة الآن".



من هو شون كينغ؟

وولد جيفري شون كينغ في 17 سبتمبر/أيلول عام 1979 بمقاطعة فرانكلن في ولاية كنتاكي الأمريكية. حصل على شهادته الجامعية من كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا؛ حيث تخصص في دراسة التاريخ، وفي العام 1999 تم انتخابه رئيساً لاتحاد الطلاب.



بعد التخرج، عمل كينغ مدرساً لمادة التربية المدنية في المدرسة الثانوية لمدة عام تقريباً ثم عمل في نظام قضاء الأحداث في أتلانتا، قبل أن يتحول إلى قس في مركز توتال غريس المسيحي في مقاطعة ديكالب بجورجيا، وفق ما ذكره موقع قناة "الجزيرة".



في العام 2008 أسس كينغ كنيسة في أتلانتا تسمى الكنيسة الشجاعة، قادها لمدة 4 سنوات حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد وكان يُعرف باسم "قس فيسبوك".



كان كينغ كاتباً منتظماً في صحف "ديلي كوس"، و"نيويورك ديلي نيوز"، و"ذا يونغ توركس"، وفي أغسطس/آب 2015 أسس منظمة "العدالة معاً"، قبل أن يحلها في 2016، ويشارك في العام 2018 في تأسيس منظمة "العدالة الحقيقية".



وأطلق كينغ موقع "نجمة الشمال" الإلكتروني، وفي العام 2020 أسس منظمة "مشروع القانون الشعبي" غير الربحية والتي جمعت في عامها الأول أكثر من 6.5 مليون دولار.



وعلى الصعيد السياسي، أعلن كينغ تركه الحزب الديمقراطي في أعقاب الانتخابات الرئاسية في العام 2016، لكنه عاد ليعبر عن دعمه لاختيار كامالا هاريس مرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في انتخابات العام 2020. -عربي بوست