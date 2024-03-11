المخرجة غادة سابا تحتفي بيوم المرأة بحضور نساء مؤثرات



وجاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف يوم 8 مارس و الذي يلقي الضوء هذا العام على كل ما تمر به المرأة من تحديات قاسية ومرعبة في النزاعات والحروب وخاصة المرأة الغزية التي تعاني من قلة الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية وفقدها لمعيلها وأولادها و أيضا كل تحديات الحمل والولادة خلال العدوان على القطاع وحرب التجويع التي تمر بها.



جاء يوم المرأة العالمي هذا العام بوقت يجب أن تعي الحكومات و المؤسسات والناشطين والحقوقين أينما كانوا أهمية الوقفة الواحدة امام وقف التميز والعنف ضد النساء والفتيات.



و ذكرت سابا أهمية وجود المرأة كصانعة تغيير و صانعة قرار كي تتمكن من صياغة مستقبل لا يوجد فية كل أشكال العنف والتمييز الذي نتعرض له اليوم.



يذكر ان "سابا هاملت" تعنى بالتدريب على برامج تعزيز المساواة و حقوق المرأة وأهمية وجودها في الاعلام ومراكز صنع القرار والتي تم تأسيسها من قبل غادة سابا العام 2015.

























