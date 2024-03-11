دراسة تكشف أهمية البروكلي في علاج السكتات الدماغية









للبروكلي فوائد لمكافحة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

في أستراليا، تؤثر السكتة الدماغية على ما يقرب من 55000 شخص كل عام، والغالبية العظمى من الحالات (85%) ناجمة عن جلطة تتشكل في الدماغ.

وللمقارنة، تشير التقارير إلى أنه في فرنسا، في عام 2019، تمّ إدخال 123 ألف شخص إلى المستشفى بسبب هذه الحالة المرضية. أجرى معهد أبحاث القلب الأسترالي تجربة ما قبل السريرية حول فوائد البروكلي، وذلك بفضل اكتشاف الباحث الشاب آيفي جوان، طالب الدكتوراه. وتمّ اكتشاف أن هذه الخضار تحتوي على مكونات لا يمكنها تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم فحسب؛ بل تساعد أيضاً في تعزيز فعالية العلاجات الطارئة الموصوفة لعلاج أولئك الذين عانَوا من الحالة.





كافحي الجلطات الدماغية بتناول الخضروات الصليبية











عندما يصاب الشخص بسكتة دماغية، يتم علاجه بمنشّط البلازمينوجين النسيجي، والذي يهدف إلى إبطاء تلف الدماغ، وتفتيت الجلطات التي تكوّنت في الأوعية الدموية. لكنها في الواقع ليست فعّالة للغاية: ويقدِّر مؤلف الدراسة قدرتها على مساعدة المرضى بنسبة 20%. لكن الدكتور ليو يوضح أنه خلال هذه الدراسة، تم اكتشاف أمر جديد، وذلك بفضل البروكلي.

يمكن أن تقفز فعالية الدواء بفضل مركّب مشتق من البروكلي: لما يصل إلى 60%. على عكس مضادات التخثُّر التي يمكن إعطاؤها أيضاً بعد السكتة الدماغية؛ فإن هذا العلاج المعتمد على البروكلي لا يسبب النزيف.

تقول الدراسة: "إن السلفورافان، الموجود في الخضروات الصليبية مثل البروكلي، له تأثيرات انتقائية لا رجعة فيها، مضادة للصفيحات ويعمل بالتآزر مع علاجات إعادة استقناء (ترميم) الأوعية الدموية من دون زيادة خطر النزيف".

ويقول أحد أطباء الدراسة: "لا يعَد مركّب البروكلي فعّالاً في تحسين أداء الأدوية المضادّة للتخثر بعد السكتة الدماغية فحسب؛ بل يمكن استخدامه كعامل وقائي للمرضى المعرّضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن المقرر إجراء تجربة سريرية لمعرفة المزيد عن هذا الاكتشاف، الذي استنتجه المعهد الأسترالي لأبحاث القلب. -وكالات



اقرأ أيضاً:

تناول البروكلي قد يحارب الحساسية الجلدية

البروكلي.. فوائد منسية تجعله " طعام سوبر"









