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كابتن الطائرة ومساعده ينامان أثناء الرحلة.. ماذا فعلت الشركة لهما؟

3/11/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الطيران الإندونيسية باتيك أير إيقاف اثنين من طياريها عن العمل بعد اكتشاف نومهما في وقت واحد أثناء رحلة طيران داخلية في 25 يناير الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا في تقرير إن الطيار نام أثناء رحلة العودة من مدينة كينداري إلى جاكرتا بعد وصول الطائرة إلى الارتفاع المناسب لمواصلة الرحلة، ولكن مساعد الطيار أيضا نام أثناء توليه مسؤولية قيادة الطائرة.


وقال دانانغ ماندالا بريهانتورو المتحدث باسم الشركة إن "باتيك أير اتخذت إجراء وقائيا بوقف طياري الرحلة آي.دي-6723 من كينداري إى جاكرتا عن العمل".


وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إن نوم الطيارين أدى إلى فقدان الاتصال مع الطائرة عندما انحرفت عن مسارها المحدد، ولم يتمكن برج المراقبة الجوية في جاكرتا من التواصل مع الطائرة لمدة 28 دقيقة.


وأضافت الهيئة في تقريرها أنه تم تصحيح الموقف عندما استيقظ الطيار الأول وتواصل مع برج المراقبة وأرجع انقطاع الاتصال إلى وجود مشكلة في جهاز الاتصال. وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار جاكرتا.


وقالت شركة الطيران إنها تعزز برتوكولات السلامة وتؤكد أهمية راحة أطقمها الجوية.


وأكدت هيئة سلامة النقل أن الطيار الأول كان في فترة راحة مدتها 35 ساعة قبل قيامه بهذه الرحلة، في حين كان مساعده في فترة راحه مدتها 53 ساعة، لكنه أب جديد لتوأم عمرهما شهر واحد وعانى من النوم المضطرب قبل القيام بالرحلة، حيث كان يساعد زوجته في رعاية الرضيعين في المنزل.- د ب أ

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