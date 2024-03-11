ماذا قالت الفنانة شيرين عن محاولة انتحارها؟

وفي مقابلة صحافية بحسب موقع العربية نت، أكدت صاحبة "جرح تاني" أنها قامت بتجارب للانتحار في فترة من حياتها، حاولت فيها كل الوسائل والطرق للموت، ولكنها أشارت إلى أن الله أراد لها الحياة. وأوضحت أنها كانت تتناول كميات كبيرة من مواد مختلفة تساهم في توقف التنفس، لكن الله حفظها.



وأضافت: "دائماً كنت أعبر عن رغبتي في عدم الاستيقاظ قبل النوم، وكنت أتحدث مع الله وأسأله عن حكمته في إبقائي على قيد الحياة، وكنت دائماً أدعوه أن يأخذني مع ابنتي حتى لا أتركهما وحدهما في هذه الحياة".



ونفت الفنانة شيرين بشدة اتهام أسرتها لها بأنها مدمنة للمخدرات من المرحلة الثالثة، مشيرة إلى أنها قضت فترة قصيرة في المستشفى، بينما يفترض أن يمضي المدمن من الدرجة الثالثة فترة طويلة في المستشفى.



وفيما يتعلق بعلاقتها بحسام حبيب، أكدت شيرين أن الجدل حول عودتها له نهائيًا غير مبرر، وأن علاقتها به أعظم من علاقة بين زوجين. ونوهت إلى أن الجمهور يجب أن يركز على أعمالها الفنية أكثر من حياتها الشخصية.



يُذكر أن زواج شيرين من حسام حبيب تم عام 2018 وانفصلا في ديسمبر 2021، لكنهما عادا لبعضهما وأعلنا عن فصل جديد في حياتهما. ورغم الأزمة التي حدثت في ذلك الوقت، إلا أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري في ديسمبر 2023، وأكدت شيرين حينها أنه تم بسلام.





