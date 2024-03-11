أوبنهايمر الفائز الأكبر بجوائز الأوسكار



فقد فاز الفيلم، الذي يحكي قصة صانع أول قنبلة ذرية في العالم، بجائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج لكريستوفر نولان، وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.



كما حصل مورفي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية عالم الفيزياء النظرية "ج. روبرت أوبنهايمر".



وقال مورفي إنه "سعيد للغاية" بفوزه، مضيفاً "أنا رجل إيرلندي يملؤه الفخر بوقوفه هنا الليلة".



وشكر مخرجَ الفيلم نولان والمنتجة إيما توماس على اصطحباهما له في "الرحلة الأكثر وحشية وإثارة للإعجاب والرضا الإبداعي".



كما أشاد مورفي بـ "كل فرد من طاقم التمثيل وطاقم العمل" الذين شاركهم هذا الفيلم.



واختتم "نحن نعيش في عالم أوبنهايمر، لذا أود أن أهدي هذه [الجائزة] لصانعي السلام في كل مكان".



وقد حصد أوبنهايمر سبع جوائز، فيما حصل فيلم Poor Things على أربع جوائز، وحصل The Zone of Interest على جائزتين.



الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية المسؤول الحكومي الأمريكي "لويس شتراوس" في فيلم "أوبنهايمر"



وفاز النجم الأمريكي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية المسؤول الحكومي الأمريكي لويس شتراوس في فيلم "أوبنهايمر".

وقال داوني جونيور مازحاً أثناء تسلمه جائزته "أود أن أشكر طفولتي الرهيبة، والأكاديمية، بهذا الترتيب".



وأضاف "كنت بحاجة إلى هذه الوظيفة أكثر مما احتاجتني"، وتابع "أقف هنا أمامكم وأنا إنسان أفضل بفضل ذلك".



كما أشاد النجم بزوجته سوزان داوني، التي قال إنها أنقذته "كحيوان أليف شارد" حيث "أعادني حبها إلى الحياة، ولهذا السبب أنا هنا".



وقد حقق النجم الذي اشتهر بأداء دور "الرجل الحديدي" في أفلام "مارفل"، عودة في غاية النجاح إلى هوليوود، بعد مشكلة إدمان المخدرات الخطيرة، التي أودت به إلى السجن منذ أكثر من عقدين من الزمن.



واختتم حديثه مخاطباً الجمهور "ما نقوم به هادف، وما نقرر القيام به مُهم".



وفي كلمته خلال تسلمه جائزة أفضل مخرج، قال نولان "شكراً لأولئك الذين وقفوا بجانبي، وآمنوا بي طوال مسيرتي المهنية".

وأضاف في كلمته أمام الأكاديمية "عمر الأفلام يزيد قليلاً عن 100 عام، ولا نعرف إلى أين ستنطلق هذه الرحلة المذهلة من هنا، ولكن كونكم تعتقدون أنني جزء مهم منها فهذا يعني لي الكثير".



وبدا أن آل باتشينو، الذي كان يبدو مشوشاً إلى حد ما، نسي تقديم المرشحين العشرة لأفضل فيلم، قبل الإعلان عن فوز أوبنهايمر بالجائزة الكبرى لهذه الليلة.



وقالت المنتجة إيما توماس أثناء تسلمها الجائزة "أعتقد أن أيّ واحد منا ممن يصنعون الأفلام يحلم بهذه اللحظة، لكن كان يبدو من غير المتوقع أن يحدث ذلك بالفعل".



كما فاز أوبنهايمر بجائزة أفضل مونتاج وموسيقى وتصوير سينمائي. ومع ذلك، فقد خسر الفيلم العديد من الفئات الفنية الأخرى، ما حرمه من تحقيق رقم قياسي من الجوائز.



وبدلاً من ذلك، فاز فيلم الخيال العلمي Poor Things بجائزة أفضل تصميم إنتاج وتصميم أزياء ومكياج وتصفيفة شعر، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة لإيما ستون.



وتدور أحداث فيلم المخرج يورغوس لانثيموس، حول طفل رضيع زُرِع دماغه في جسد امرأة بالغة، لتذهب في مغامرة اكتشافية حول العالم.



وقالت النجمة إيما ستون "إنها حقاً لحظة عارمة، ولي عظيم الشرف أن أشارك هذه [الجائزة] مع كل عضو في فريق العمل، وأفراد الطاقم، وكل من بذل حبه وتألقه في صناعة هذا الفيلم".



وكانت جائزة أفضل ممثلة هي الفئة الرئيسية الوحيدة التي واجهت الأكاديمية صعوبة في تحديد الفائزة بها، في منافسة شديدة بين ستون وليلي جلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon.



لكن الفيلم الدرامي لمارتن سكورسيزي الذي يدور حول سلسلة من جرائم قتل بمقاطعة أوسيدج بولاية أوكلاهوما الأمريكية في عشرينيات القرن الماضي، عاد خالي الوفاض على الرغم من ترشحه لـ10 فئات من جوائز الحفل.

كما فاز فيلم "باربي"، الفيلم الأعلى إيرادات في عام 2023، بجائزة واحدة فقط من الجوائز الثماني التي ترشح لها، وذلك عن أفضل أغنية What Was I Made For التي غنتها نجمة البوب بيلي إيليش.



وقالت إيليش خلال تسلمها الجائزة مع شقيقها ومعاونها فينيس أوكونيل "شكراً جزيلاً للأكاديمية، لم أكن أتوقع ذلك، أشعر بأنني محظوظة وفخورة للغاية".



وفازت دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور طاهية في المدرسة تحاول التغلب على وفاة ابنها في فيلم The Holdovers.



وقالت راندولف للجمهور خلال تسلمها الجائزة "لطالما كنت أرغب في أن أكون مختلفة. وأدركت الآن أنني لا أحتاج سوى أن أكون على طبيعتي، وأشكركم على رؤيتي".



كما فاز The Zone of Interest بجائزة أفضل صوت، وأصبح أول فيلم بريطاني على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي. وتدور أحداث الفيلم الذي نال استحسان النقاد، حول المحرقة النازية، حيث يحكي قصة عائلة ألمانية تعيش بجوار معسكر أوشفيتز.



وفي كلمته أثناء تسلمه الجائزة، انتقد المخرج جوناثان غليزر إسرائيل والحرب المستمرة في غزة.



وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لـ "عشرين يوماً في ماريوبول". وقال مخرج الفيلم مستيسلاف تشيرنوف للجمهور إنه "يشرفه" أن يصبح أول أوكراني يفوز بجائزة الأوسكار.



وقال "ربما أكون أول مخرج على هذا المسرح يقول أتمنى لو لم أُخرِج هذا الفيلم أبدا"، مضيفاً أنه تمنى لو لم تغزُ روسيا بلاده، ما تسبب في مقتل الآلاف وتدمير العديد من المدن الأوكرانية.



وفاز فيلم Anatomy of a Fall بجائزة أفضل سيناريو. وقالت مخرجة الفيلم وكاتبته جوستين تريت مازحة إن جائزة الأوسكار "ستساعدني خلال أزمة منتصف العمر".



ويحكي الفيلم قصة سيدة متهمة بقتل زوجها، والشاهد الوحيد هو ابنها الذي يعاني من ضعف البصر.

كما حصل فيلم American Fiction على جائزة أفضل سيناريو مقتبس.



وقال كاتبه كورد جيفرسون "لقد كنت أتحدث كثيراً عن عدد الذين انتقدوا هذا الفيلم عندما كنت أناقشه، كنت أشعر بالقلق من أن ذلك كان يبدو انتقامياً، لكنني أدركت أن الكثيرين يتمنون الفرصة التي أتيحت لي".



وقال الكاتب إنه يعلم أن هوليوود "صناعة تتجنب المخاطرة"، لكنه حث الاستوديوهات على الاهتمام بالمزيد من الأفلام الأصغر حجماً، قائلاً "بدلاً من إنتاج فيلم واحد بقيمة 200 مليون دولار، حاولوا إنتاج 20 فيلماً بقيمة 10 ملايين دولار".



كما فاز فيلم الخيال الياباني The Boy and the Heron بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، متفوقاً على فيلم سبايدر مان Spider-Man: Across the Spider-Verse.











