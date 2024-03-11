ليست مزحة.. دار أزياء فاخرة تقدم“سوار شريط لاصق”!

دار أزياء فاخرة تقدم "سوار شريط لاصق"

تشتمل أحدث مجموعات "بالنسياغا" على سوار شريط لاصق ضمن مجموعاتها الجديدة التي عرضت في أسبوع الموضة في باريس ضمن مجموعة خريف وشتاء 2024 لدار الأزياء الإسبانية.



وقد أثار ذلك استغراب وانقسام من شاهدوا هذا السوار، لدرجة أن معظم من رأوا الفيديو اعتقدوا أنه مجرد مزحة، ولن يكون أمراً حقيقياً.



لكن سوار الشريط اللاصق كان موجوداً ضمن مجموعة دار الأزياء الإسبانية "بالنسياغا".



فيديو السوار انتشر في البداية عبر مستخدم Tik Tok من أسبوع الموضة، وتحديداً عبر حساب شهير يحمل اسم Highsnobiety، يسأل: "هل يمكنك/م ارتداء هذا؟"، ثم انتشر الفيديو لاحقاً عبر منصات أخرى.



ولم يصدق الجمهور أعينهم لدرجة أن هذا الفيديو وحده حاز ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة، فيما تجاوز عدد إعجاباته 300 ألف.







ضمن أكثر من 7 آلاف تعليق، كتب مستخدمو الشبكات الاجتماعية تعليقات كثيرة تتساءل إن كان السوار مستوحى من شريط لاصق أم أنه شريط لاصق بالفعل، فيما سخر آخرون مما إذا كان يمكن شراء هذا السوار من متاجر مستلزمات المكاتب!



فيما اعترف أحد الأشخاص بأنه اعتقد أن السوار كان مزحة إلى أن "رأى اسم بالنسياغا" مطبوعاً. بينما تساءل آخرون في التعليقات الواردة في المنشور باللغة الإنجليزية حول إن كانت هذه المنتجات تنجح حقاً وتحقق مبيعات.



بينما رأى آخرون أنها ربما تكون من ضمن محاولات العلامة التجارية لجعل الأشياء البسيطة لها مظهر جمالي، ما يعطي شعوراً لمن لا يستطيع شراء المنتجات باهظة الثمن، أن للمنتجات البسيطة ورخيصة الثمن جمالاً أيضاً.



حتى إن موقع Metro البريطاني قال إن "سوار الشريط اللاصق" لبالنسياغا يُمكن "الحصول عليه من المحال التجارية مقابل جنيهين إسترلينين أو أقل".



وأكدت الصحيفة أيضاً أن عارضة أزياء مرتدية فستاناً أزرقاً سارت على المدرج في أسبوع الموضة في باريس مرتدية سوار شريط لاصق، كونه أحد أحدث القطع من مجموعة بالنسياغا لخريف وشتاء 2024.



ليست أول "منتجات بالنسياغا الغريبة"

سوار الشريط اللاصق للعلامة الإسبانية لم يكن أول المنتجات التي تثير الجدل، إذ توجد مجموعة أزياء ومنتجات أخرى أطلقتها العلامة الفاخرة وباهظة الثمن، والتي تميزت أيضاً بغرابتها.



إذ أطلقت العلامة التجارية حقيبة رجالية بسعر 2790 دولاراً، لمجموعة Antwerp Summer 2024، والتي أثارت تساؤلات عن مدى تشابهها مع الحقائب متعددة الاستخدام التي تباع في المحلات التجارية.



إذ تم تزيين الحقيبة بالفواكه والخضار التي أضفت المزيد من الربطات لحقائب الخضراوات في المحال التجارية. وقد حملت الحقيبة اسم "حقيبة حمل شبكية، من جلد عجل النابا، مطبوعة بالخضراوات والفراولة" عند عرضها للبيع على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.



وبذكر حقائب المحال التجارية، فقد نظر مستخدمو الشبكات الاجتماعية إلى حقيبة أخرى أطلقتها العلامة الإسبانية متطابقة تقريباً مع حقيبة النقل البلاستيكية القديمة من تيسكو (سلسلة محال تجارية بريطانية)، لكن بلغ سعرها 1300 دولار.



كما أشارت صحيفة The Independent البريطانية إلى أن العلامة التجارية كشفت عن "أغلى كيس قمامة في العالم" لمجموعة خريف وشتاء 2022 في ذلك العام، حيث تبخترت عارضات الأزياء خلال عاصفة ثلجية داخلية وأمسكن بأكياس قمامة.



الحقيبة التي اقتبست من نشأة أحد مدراء العلامة التجارية، وهو ديمنا جفاساليا الذي نشأ في جورجيا. أثارت جدلاً لأمور أخرى من بينها أنها صنعت من جلد البقر، وكان سعرها عند إصدارها غالياً أيضاً، إذ عرضت بحوالي 1790 دولاراً.



كذلك؛ أصدرت العلامة التجارية زوجاً من الأحذية الرياضية الممزقة بقيمة 1850 دولاراً في العام نفسه.



لكن بعض منتجاتها الغريبة واجهت ردود فعل غاضبة. على سبيل المثال؛ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صممت دار الأزياء حملة تظهر أطفالاً يحملون دمية دب مخيفة مستوحاة من BDSM، وتضمنت في الخلفية وثائق SCOTUS المتعلقة بقوانين استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وهو ما اعتذرت عنه العلامة التجارية لاحقاً وسحبت حملتها. -عربي بوست