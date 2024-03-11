لهذا السبب.. مشجعون بُترت أصابعهم بسبب مباراة كرة قدم

وخضع المشجعون للعلاج بعد مباراة الـ"Wild Card" في دوري كرة القدم الأمريكية بين فريقي كنساس تشيفز "Kansas City Chiefs" وميامي دولفينز Miami Dolphins، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال موجة برد استمرت 11 يوماً في ولاية ميسوري؛ إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وبلغت درجة حرارة الرياح 33 درجة مئوية تحت الصفر أثناء وجود 72 ألف مشجع في ملعب أروهيد.



تعد هذه المباراة رابع أبرد مباراة في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية، وفقاً لاتحاد الكرة، وكانت الظروف الجوية غاية في السوء؛ لدرجة أن خوذة لاعب وسط فريق تشيفز باتريك ماهومز شُرخت أثناء المواجهة.



مشجعو دوري كرة القدم الأمريكية بترت أصابعهم

مركز الأبحاث الطبي في مدينة كانساس سيتي، كشف أن بعض المشجعين أصيبوا بقضمة صقيع وبُترت أطرافهم نتيجة لذلك، ومعظم عمليات البتر كانت في أصابع اليدين والقدمين.



المستشفى قال إن 12 مريضاً احتاجوا عمليات بتر أطراف بسبب الطقس في ذلك اليوم، رغم أنه لم يكن جميعهم حاضرين في المباراة وكان بعضهم يعمل خارجاً في البرد القارس.



ومن الممكن أن يرتفع العدد، مع توقع إجراء مزيد من العمليات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع "تطور الإصابات".



الدكتورة ميغان غارسيا، المدير الطبي لمركز غروسمان للحروق، قالت إن قضمة الصقيع يمكن أن تحدث على الجلد المكشوف في ظرف 30 دقيقة، وإنها قد تحدث قبل ذلك إذا كانت هناك رياح باردة.



وكانت تايلور سويفت من بين المشجعين الذين حضروا مباراة تشيفز ودولفينز، لمشاهدة صديقها ترافيس كيلسي. لكن نجمة البوب كانت تجلس في جناح فاخر وليس في المدرجات المفتوحة. وسُمح للمشجعين الذين اضطروا إلى المشاهدة في ظروف الطقس الصعبة بإحضار بطانيات دافئة إلى الملعب وقطع صغيرة من الورق المقوى لوضعها تحت أقدامهم على الخرسانة الباردة.



وكانت من أبرز الصور المأخوذة من المباراة، التي فاز بها فريق تشيفز، الثلج الذي تشكل على شارب مدرب الفريق، آندي ريد.



ولا تعتبر مدينة كانساس سيتي عادة بيئة قاسية لكرة القدم الأمريكية؛ إذ أقيمت أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم الأمريكية، والمعروفة باسم "Ice Bowl"، عام 1967 في ولاية ويسكونسن؛ حيث بلغت درجات الحرارة 25 درجة مئوية تحت الصفر ودرجة حرارة الرياح 44 درجة مئوية تحت الصفر.



يُشار إلى أن كرة القدم الأمريكية تشتهر باعتمادها على القوة البدنية، ويُنظر إلى اللعب في ظروف متجمدة على أنه رمز لثقافتها القاسية. وغالباً ما يرغب اللاعبون في إظهار عزيمتهم بالتنافس في درجات الحرارة شديدة الانخفاض، ويحاول المشجعون أيضاً لفت الانتباه بحضور المباريات دون قمصان. -وكالات

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