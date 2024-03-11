لتجنب الإصابة بالجفاف خلال الصيام اقرأ الآتي

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد ماهية الجفاف وعلاماته وأعراضه، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وفوائد الماء للجسم، إضافة إلى نصائح لتقليل خطر الإصابة بالجفاف خلال رمضان والحفاظ على النظام الغذائي الصحي.يزيد الصيام من خطر الإصابة بالجفاف وخصوصاً إذا جاء شهر رمضان المبارك في فترة الصيف، مما قد يؤدي إلى التعب والغثيان. الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى أو غيرها من الأمراض المزمنة، وكذلك الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني تحت الشمس، هم أكثر عرضة لخطر الجفاف. عوامل خطر الجفاف الأخرى هي الأمراض المصحوبة بالإسهال أو القيء أو ارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة في إفراز البول.ما هو الجفاف؟يحدث الجفاف عندما لا يكون لديك ما يكفي من السوائل في الجسم. عندما لا تحصل على كمية كافية من الماء، فإن استجابة جسمك الطبيعية هي العطش. يجب أن تستجيب للعطش فورًا عن طريق شرب السوائل، ويفضل الماء. يمكنك عادة علاج الجفاف البسيط عن طريق شرب المزيد من السوائل، لكن ليس من السهل دائمًا اكتشاف الجفاف.



الجفاف الشديد يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة. إذا كنت تشك في أنك (أو أي شخص آخر) تعاني من الجفاف الشديد، فاطلب الرعاية الطبية.



ما هي فوائد الماء لجسمك؟

تصل نسبة الماء في جسم الإنسان إلى 78%. ويشكل الماء 73% من الدماغ وكذلك القلب. أما نسبة الماء في العظام فتقارب 31% ، وفي العضلا ت والكليتين ما نسبته 79%، والجلد 64%، والرئتين 83% من الماء.



يساعد الماء في الامور التالية:

- يساعد على الهضم والتخلص من الفضلات.

- ضروري للمفاصل

- يساهم في صنع اللعاب

- يساهم في توازن المواد الكيميائية في جسمك. يحتاجه أيضاً دماغك لإنتاج الهرمونات والناقلات العصبية.

- يساعد في توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء جسمك.

- مهم لتنظيم درجة حرارة جسمك.

- بمثابة ممتص للصدمات/ الاهتزاز، والنخاع الشوكي.

- الماء مهم لجسمك، خاصة في الطقس الحار، إذ يحافظ على جسمك من ارتفاع درجة الحرارة. عند ممارسة الرياضة، تولد عضلاتك الحرارة، ويحتاج جسمك إلى التخلص من تلك الحرارة عن طريق التعرق.

عندما يتبخر العرق، فإنه يبرد الجلد والأنسجة تحته. يؤدي التعرق الزائد إلى خفض مستوى الماء في الجسم، ويؤثر فقدان السوائل هذا على وظائف الجسم الطبيعية.



ما هي علامات وأعراض الجفاف؟

إذا كنت تعاني من جفاف خفيف إلى متوسط، فقد تعاني من الأعراض التالية:

- الشعور بالعطش.

- جفاف في الفم والشفتين واللسان.

- الشعور بالدوار أو الدوخة، خاصة عند الوقوف.

- الشعور بالصداع.

- بول داكن.



إذا كنت تعاني من الجفاف الشديد، فقد تعاني من الأعراض التالية:

- العطش الشديد.

- الجفاف الشديد.

- يكون التنفس سريعاً.

- معدل ضربات قلب سريعة وانخفاض ضغط الدم.

- حمى.

- القليل من البول أو عدم إفراز البول.

- سرعة الانفعال أو النعاس.



كيف تقلل من خطر الجفاف في رمضان؟

لمنع الجفاف خلال شهر رمضان والحفاظ على النظام الغذائي الصحي ننصحك بما يلي:



- يجب على أي شخص صائم أن يشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين غروب الشمس وشروق الشمس. احسب كمية الماء التي تتناولها وحاول شرب كوب من الماء كل ساعة خلال فترة الإفطار.



- تناول أنواعاً أخرى من السوائل مثل الحساء والعصائر.



- تجنب النشاط البدني الزائد خلال شهر رمضان خاصة في الصباح.



- تجنب التعرض لأشعة الشمس، واعمل على قضاء المزيد من الوقت في الداخل.

- اعمل على زيادة الفواكه والخضراوات خلال الإفطار.



- تجنب الإفراط في استخدام البهارات والملح والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البهارات عند الإفطار، لأن ذلك يزيد من حاجة الجسم للماء. إن تناول كميات كبيرة من الملح قد يزيد من العطش، لذا يوصى بالتقليل من استخدام الملح في السلطات وعند الطهي.



- إظهار ضبط النفس عند تناول الحلويات. أثبتت الأبحاث أن تناول الحلويات يزيد من العطش لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر. تناول الفواكه بدلاً من ذلك حيث أنها تمد الجسم بالسوائل وتروي عطشك.



- تقليل الكافيين والنيكوتين، الكافيين مدر طبيعي للبول لأنه يزيد من العطش و فقدان السوائل. يوصى بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال شهر رمضان. ويشمل ذلك مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشاي والقهوة.



- تجنب أيضًا التدخين لأنه يسبب جفاف الفم المستمر والعطش.



- خذ قيلولة وخذ حمامًا باردًا.

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