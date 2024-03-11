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بدبابيس حمراء.. نجوم هوليوود يدعمون الفلسطينيين في الأوسكار

3/11/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر عدد كبير من نجوم هوليوود تسليط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

وفي هذا الصدد، حضر عدد من المشاهير حفل توزيع جوائز الأوسكار واضعين أزراراً حمراء على قمصانهم، من بينهم الفنانة بيلي إيليش والممثل رامي يوسف الذي ظهر بالجلابية ومارك روفالو وغيرهم.




بيلي آيلش رفقة شقيقها


ويشير الزر الأحمر إلى مبادرة أُطلقت أخيرًا تدعو إلى وقف إطلاق النار الحاصل في قطاع غزة.

كما شوهد كوانا تشيسينغهورس وماهرشالا علي ومخرجة فيلم "بنات ألفة" وهم يضعون الزر الأحمر، كما رُصد نجوم فيلم "Anatomy of a Fall" ميلو ماتشادو غرانر وسوان أرلود بينز وهم يضعون العلم الفلسطيني على ستراتهم.










وفي هذا السياق، أدلى المخرج البريطاني اليهودي جوناثان غلايزر، الفائز بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي عن فيلم The Zone of Interest، الذي يتناول الهولوكوست، كلمة مقتضبة انتقد فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال: "نحن نرفض السماح بإساءة استخدام يهوديتنا والمحرقة من أجل احتلال تسبَّب بالكثير من المعاناة للعديد من الأبرياء".

واعتبر أنّ الإسرائيليين الذين قضوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول، والفلسطينيين الذين سقط منهم نحو 31 ألف شهيد جراء الحرب التي أعقبت الهجوم، "جميعهم ضحايا التجريد من الإنسانية"، وهو موضوع فيلمه.

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