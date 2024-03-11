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لوحات تشكيلية عربية معجونة بالحلم بجاليري الاتحاد الأوروبي

3/11/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تنوعت مضامين الأعمال الفنية المعروضة في جاليري مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ما بين الواقع والحلم واستدعاء الخيال، في المعرض التشكيلي الذي تم افتتاحه مساء أول من أمس، في مبنى البعثة ويستمر لمدة عام كامل.
ويشارك في المعرض الذي افتتحته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف، وجمع من المهتمين بالفن التشكيلي، 22 فناناً تشكيلياً عربياً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، ومصر، والسودان، ولبنان، واليمن، وسورية، والبحرين، والكويت، وتونس، والعراق، تعرض لهم 30 لوحة من مقتنيات عائلة وهبة.
وقالت النجار: "إن الأردن يسعد باستضافة الكم الكبير من المبدعين العرب وأعمالهم، وأن يكون حاضنة للتعريف بهم إلى العالم"، مضيفة، وجودنا اليوم في مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي، وسط هذا الاحتفاء الكبير بالأعمال الإبداعية العربية، رسالة فنية مهمة، أن الفن الجيد والمعبر يصل لكل العالم، واليوم اللوحات تعبر عن إبداعات الفكر العربي، الذي تجمعه ثقافة مشتركة".
بدوره، أشاد كريستوف، بالأعمال الفنية المعروضة، مبيناً أن الأردن بدأ منذ سنوات عدة، بتطوير المنظومة الفنية والتواصل مع الفنانين من مختلف أرجاء العالم، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معنى الفن وانتشاره وتقديره عالمياً.
وفي تصريح خاص بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار المقتني حسن وهبة، إلى أن الأعمال المعروضة في الجاليري، هي من مقتنياته الشخصية وأن فكرة المعرض جاءت بعد أن زاره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية، وبين أن الهدف من استمرار المعرض لمدة عام، هو إتاحة الفرصة لزوار الأردن من أوروبا، للتعرف إلى إمكانيات وإبداعات الفنانين العرب. -(بترا)

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