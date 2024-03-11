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كتاب يحاكي القيم التعبيرية للموسيقا بشعر الغزل الأموي بقلم محمد قزو

3/11/2024 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن "ناشرون وموزعون" كتاب بعنوان "القيم التعبيرية للموسيقا في شعر الغزل الأموي" للدكتور محمد قزو.
جاء الكتاب في ثلاثة فصول، يتقدمها مدخل يبين الترابط فيما بين الوزن والموسيقا، ولم نغفل فيه عن ذكر كل ما يؤثر في الشعر وإيقاعه؛ كالبيئة الاجتماعية -زمانًا ومكانًا- والمبدع والمتلقي، فيما يتحدث الفصل الأول عن مستوى الموسيقا الداخلية للقصيدة، ويدرسها وفق محاور خمسة: يميز الأول بين أشكال التكرار ووظائفه، وينصرف الثاني إلى التصريع وبيان أثره، ويعالج الثالث التجنيس في الشعر ويحدد أنواعه، وأما الرابع والخامس فينصرفان إلى التقطيع والنبر والتنغيم، ويحددان ما تنطوي عليه هذه الظواهر من قيم تعبيرية وموسيقية.
بينما يعالج الفصل الثاني المستوى المعنوي، وفق محورين: يتناول الأول منهما قضية التناسب المعنوي فيما بين موسيقا القصيدة ومعانيها، ويبين الثاني أثر علم المعاني في صدى الأبيات، وإبراز الدور الفعال للفصل والوصل، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير في التناسب الموسيقي، فيما جاء الفصل الثالث في محورين هما: الوزن والقافية. فأما الوزن فتحدثنا فيه عن أشعار استطاع أصحابها أن يوفقوا بين كلماتها ومعانيها؛ لما لجؤوا إليه من علل وجوازات، أو عدول وتدوير. كما يضمن الوزن عن أشعار لم يستطع أصحابها المواءمة بين الإيقاع والمعنى فيها؛ لزيادة أو نقص في الألفاظ أو المعاني، أو ركاكة في الجمل والتراكيب.
وأما القافية فتناولها المؤلف بالدراسة في محاور ثلاثة: خصص أولها بالقوافي التي أحسن الشعراء اختيارها؛ لسهولة جريانها على اللسان، أو ليسرها ولطافتها، وبين الثاني القوافي التي لم يحسن الشعراء اختيارها؛ لزيادتها، أو ثقل وقعها. ولم نغفل عن دراسة بعض ما يعتري القافية من ظواهر صوتية؛ لذا جاء المحور الثالث ليبين أثر كل من التضمين والإيطاء والإسناد والإقواء في إيقاع الشعر وموسيقاه.
في مقدمته للكتاب، يوضح قزو أنه في هذه الدراسات التي تتحدث عن الإيقاع في الشعر وهي كثيرة جدا؛ كموسيقا الشعر لإبراهيم أنيس، وموسيقا الشعر العربي لشكري عياد، ومثلها لمحمود فاخوري، ويعد كتاب (أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القريض) لأحمد رجائي محاولة جادة لدراسة الشعر العربي من منظور موسيقي، ومع إخلاص الباحث فيه، وتفانيه في تقديم دراسة توفق فيما بين إيقاع الشعر والموسيقا، فإننا وجدنا فيه كتابًا يخدم الموسيقيين أكثر من الشعراء والعروضيين، فقد نحا فيه صاحبه نحو فقهاء الموسيقا، ففصل الكلام في الألحان وأنواعها، واسترسل في شرح أمور لا يفقهها إلا من له دراية بعلم الموسيقا ما خلا الباب الرابع منه، فقد حاول صاحبه أن يقرب فيه بين الموسيقا والشعر.
ويشير المؤلف إلى أن هذه الدراسة هي امتداد لدراسات سبقته، ونحاول أن نبين للقارئ جمالية الإيقاع في الشعر، ونحاول استخراج ما في موسيقاه من معان ودلالات، فهل تستطيع موسيقاه استنطاق ما سكت عنه المبدع، فتعبر عن مشاعر مبهمة يحسها الإنسان ولا يستطيع الإبانة عنها؟ وإن تساءل أحدهم: ما الذي يميز النص الشعري، أهو المعنى، أم الإيقاع، أم كلاهما معا؟ فهذا ما نرجو الإجابة عنه في فصول البحث وثناياه.
وخلص قزو إلى أنه من الصعوبة بمكان استقصاء جميع المنتج الشعري في العصر الأموي، فقد بذلنا قصارى جهدنا في تقصي ما أمكننا من شعر الغزل في ذاك الزمن، راجين أن يكون فيه ما يعيننا على إيفاء البحث حقه، لافتا إلى أنه التزم في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، مطلقين بعض الأحكام المعيارية، موافقين أحدهم، ومخالفين غيره حتى تم لنا البحث، واستقام أمره.
ويقول المؤلف، في مدخله للكتاب، إن البحث انطلق في تحديد أهدافه لدراسة مقطوعات شعرية غزلية لشعراء عاشوا في العصر الأموي، بغية الكشف عما في تلك المقطوعات من تعبير وإيقاع، وليست الموسيقا ببعيدة عن حروف الكلمات وأصواتها؛ إذ يستطيع الشاعر أن يجعلنا ندرك عواطفه ومشاعره من خلال الموسيقا اللفظية، فإذا أغلظ بالأصوات، وشدد، دل على شعور قاس، وإذا رقق ولين دل على شعور لطيف. ومنها الإشارة؛ فالأعمى لا يرى عبوس الوجه وتقطيب الحاجبين، والأصم الأبكم لا يسمع نبرة الغضب والحزن، ولكنهما يغضبان ويحزنان ويفرحان، فلكل مشاعره التي يعبر عنها بطريقته الخاصة، ولئن كان التعبير بالصوت والكلمة لمن نطق وتكلم، فإنه بالإيماء والإشارة لمن عجز أو كان به صمم.
ويرى قزو أن التعبير عملية تواصلية تعتمد على تراكيب اللغة، كل لغة بحسب قوانينها، ولولاها لأصابنا عنت شديد، وقد تكون هذه العملية قوية في تصوير المجردات، فيزداد المتلقي شغفا بها وحبا لها، وقد تكون ضعيفة ذات إيماءة خفيفة، فيملها قوم، وينفر منها آخرون. ويعد الإيقاع من أدوات الشاعر للتعبير عما يجول في نفسه من أفكار وأحاسيس، ونظرا لتفاوت مقدرة الشعراء في إتقان هذه العملية وإجادتها، تتفاوت درجاتهم في النفوس، فتسمو منزلة أحدهم، وتنحط منزلة آخرين.
ويشير المؤلف إلى أن التعبير يحقق نوعا من التواصل فيما بين المبدع والمتلقي، وقد يدعو هذا التواصل إلى المحبة أو النفور، ولئن كانت الكلمات ومعانيها هي ما يثير المشاعر في التعبير اللغوي، فإن التوافق، والانسجام، وتقارب الأصوات، أو تباعدها في موسيقا الشعر هي التي تثير الإحساس، وإذا أقبل المتلقي عليها بشيء من الرضا، استطعنا أن نقول وقتئذ: إن موسيقا الشعر عند هذا المبدع أو ذاك ارتقت إلى مستوى آخر، وصارت قادرة على نقل المشاعر، وتحريك العواطف.
ثم يتحدث قزو عن الموسيقا؛ قائلا "هي قديمة قدم الزمان، إنها تلك اللغة السحرية التي يفهمها كل البشر، رافقت الإنسان منذ قديم عهده، واستمرت معه في أفراحه وأتراحه، فقد قدمت بين يدي الأبطال والفرسان في ساحات الموت والوغى؛ لتمدهم بالحماس والقوة، وقدمت بين يدي الملوك والسلاطين والأمراء؛ لتشعرهم بالمجد والسطوة، وعزفت في مجالس اللهو والطرب لتخفف عن الإنسان عبء الحياة، وتريح قلبه من شقاء الأيام، ورافقته في وحدته وخلوته لتطرد الخوف واليأس، وتدخل إليه الأمل والأمان".
ويبين المؤلف، أن من يستقرئ التعريفات السابقة يجدها تصب في مفهومين اثنين هما: "التكرار والانسجام"، ولئن كانت صلة القربى فيما بين الشعر والإيقاع أوضح منها في الموسيقا، فإن الشعر والموسيقا شيء واحد، اتفقا في انتظام الأصوات التي يصدرانها، وماهية المشاعر التي يعبران عنها، ثم افترقا بعد ذلك، فصارت الموسيقا أكثر اتزانا وانسجاما، تعبر بإبهام عن النفس والروح، وصار الشعر أكثر وضوحا في الإبانة عن العواطف والمشاعر، فالموسيقا فيه "تختلف عن موسيقا الكمان أو غيره من الآلات الموسيقية، مع أنهما فنان سمعيان، لهما قوانينهما المحددة، وذلك لأن موسيقا الشعر تخلصت من الغموض والإبهام اللذين نجدهما في الموسيقا المجردة"، وصار الشعر أقدر على نقل الحالة النفسية من شخص إلى آخر، وأبلغ في التعبير عن المعاني والأفكار، فهو موسيقا ودلالة؛ لأنه يؤدي وظيفة مزدوجة، وهي إمتاع المتلقي بإيقاعات ونغمات مختلفة، ونقل العواطف والأفكار إليه.
وخلص قزو إلى أنه آثر استعمال لفظة (الموسيقا) في الشعر بدلا من (الإيقاع) فيه، قاصدين من ورائه المعنى المجازي الذي شاع على ألسنة العروضيين، وانتشر في كتبهم، وادعينا مجازا أن الوزن والقافية والتصريع والتجنيس وما سواهما من الظواهر الصوتية هي موسيقا الأبيات الشعرية، وما فيها من تناغم وانسجام يظهران على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ لنكشف المعاني التي تنبثق عنهما.

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