قرار قضائي بتغيير نوع جنسين لقاصرين من إناث الى ذكور وتغيير اسميهما



ووفق قرار الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف والتمييز، فإن الشقيقين اللذان تم تحويل جنسهما من إناث الى ذكور خضعا إلى إجراء فحص سريري وتقرر إجراء عملية جراحية لهما لإصلاح التشوه الخلقي في أعضائهما التناسلية وإنزال الخصيتين الهاجرتين وترميم القضيب.



ويشير القرار أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين للقاصرين لدى مستشفى خاص وهما الآن ذكران "كاملي الذكورة".



ولغايات توثيق التغيير الذي حدث لهما أقام والدهما دعوى ضد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته، كذلك ضد أمين السجل المدني بالإضافة لوظيفته ويمثلهما وكيل عام إدارة قضايا الدولة.



وألزمت المحكمة مدير الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى مدير السجل المدني بتغيير أسماء القاصرين وكذلك تغيير نوع جنسهما.

وقضت المحكمة بتغيير اسم وجنس ابني المدعي في سجلات وقيود الأحوال المدنية ليصبحا ذكرين وتغيير اسميهما إلى أسماء مذكرة.