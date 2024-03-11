Monday, 11 March 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرار قضائي بتغيير نوع جنسين لقاصرين من إناث الى ذكور وتغيير اسميهما

3/11/2024 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال
عمان- وافقت محكمة بداية حقوق عمان على تغيير نوع جنسين لشقيقتين قاصرتين من إناث الى ذكور، وكذلك تغيير اسميهما، بعد أن ظهر عليهما تحولا ذكوريا في أعضائهما التناسلية.


ووفق قرار الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف والتمييز، فإن الشقيقين اللذان تم تحويل جنسهما من إناث الى ذكور خضعا إلى إجراء فحص سريري وتقرر إجراء عملية جراحية لهما لإصلاح التشوه الخلقي في أعضائهما التناسلية وإنزال الخصيتين الهاجرتين وترميم القضيب.


ويشير القرار أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين للقاصرين لدى مستشفى خاص وهما الآن ذكران "كاملي الذكورة".


ولغايات توثيق التغيير الذي حدث لهما أقام والدهما دعوى ضد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته، كذلك ضد أمين السجل المدني بالإضافة لوظيفته ويمثلهما وكيل عام إدارة قضايا الدولة.


وألزمت المحكمة مدير الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى مدير السجل المدني بتغيير أسماء القاصرين وكذلك تغيير نوع جنسهما.

وقضت المحكمة بتغيير اسم وجنس ابني المدعي في سجلات وقيود الأحوال المدنية ليصبحا ذكرين وتغيير اسميهما إلى أسماء مذكرة.

MENAFN11032024000072011014ID1107962867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث