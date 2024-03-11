قرار قضائي بتغيير نوع جنسين لقاصرين من إناث الى ذكور وتغيير اسميهما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- وافقت محكمة بداية حقوق عمان على تغيير نوع جنسين لشقيقتين قاصرتين من إناث الى ذكور، وكذلك تغيير اسميهما، بعد أن ظهر عليهما تحولا ذكوريا في أعضائهما التناسلية.
ووفق قرار الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف والتمييز، فإن الشقيقين اللذان تم تحويل جنسهما من إناث الى ذكور خضعا إلى إجراء فحص سريري وتقرر إجراء عملية جراحية لهما لإصلاح التشوه الخلقي في أعضائهما التناسلية وإنزال الخصيتين الهاجرتين وترميم القضيب.
ويشير القرار أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين للقاصرين لدى مستشفى خاص وهما الآن ذكران "كاملي الذكورة".
ولغايات توثيق التغيير الذي حدث لهما أقام والدهما دعوى ضد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته، كذلك ضد أمين السجل المدني بالإضافة لوظيفته ويمثلهما وكيل عام إدارة قضايا الدولة.
وألزمت المحكمة مدير الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى مدير السجل المدني بتغيير أسماء القاصرين وكذلك تغيير نوع جنسهما.
وقضت المحكمة بتغيير اسم وجنس ابني المدعي في سجلات وقيود الأحوال المدنية ليصبحا ذكرين وتغيير اسميهما إلى أسماء مذكرة.
MENAFN11032024000072011014ID1107962867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.